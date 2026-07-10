Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại lập kỷ lục mới

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là hãng xe đầu tiên vượt qua được cột mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong 6 tháng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

VinFast cho biết đã bàn giao 17.955 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 6/2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm, hãng bán được 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, đây là lần đầu tiên một hãng xe tại Việt Nam vượt mốc 100.000 xe bán ra chỉ trong 6 tháng.

Về cơ cấu doanh số, Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong nửa đầu năm với 27.927 xe được bàn giao, trong đó riêng tháng 6 đạt 3.868 xe.

Đứng thứ hai là VF 3 với doanh số lũy kế 23.781 xe, riêng tháng 6 đạt 3.550 xe. Xếp tiếp theo là VF 5 (bao gồm phiên bản Herio Green) với 20.167 xe trong 6 tháng, trong đó tháng 6 đạt 3.364 xe.

Các mẫu xe còn lại ghi nhận doanh số trong nửa đầu năm gồm: VF 6 đạt 14.045 xe, VF MPV 7 đạt 9.177 xe và VF 7 đạt 6.849 xe. Riêng trong tháng 6, doanh số của ba mẫu xe này lần lượt là 2.988 xe, 1.254 xe và 1.437 xe. Theo VinFast, các mẫu VF 8, VF 9, EC Van và Minio Green cũng ghi nhận doanh số trong những tháng đầu năm.

Mới đây, VinFast cũng đã giới thiệu mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VF 2 với giá bán 188 triệu đồng. Hãng dự kiến nhận đặt cọc sớm từ ngày 15-17/7/2026 với ưu đãi 8 triệu đồng/xe và bàn giao xe từ tháng 9/2026.

Trong bối cảnh Hà Nội từ ngày 1/7 chính thức thí điểm vùng phát thải thấp và từng bước siết chặt xe xăng theo lộ trình đến năm 2029, nhu cầu chuyển đổi sang xe điện được kỳ vọng sẽ gia tăng. Điều này không chỉ tạo dư địa cho thị trường xe điện cá nhân mà còn thúc đẩy điện hóa đội xe taxi, xe công nghệ, giao hàng và vận tải đô thị. VinFast được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ việc chuyển đổi này.



