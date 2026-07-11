Đây không phải là định kiến, mà là tầm nhìn!

Khi còn trẻ, Vua dầu mỏ Mỹ John D. Rockefeller từng làm việc tại công ty Tuttle. Hai năm đầu, ông chỉ phụ trách những việc vặt và sổ sách giấy tờ. Nhiều đồng nghiệp cùng vào công ty suốt ngày than ngắn thở dài, chê lương thấp, thấy công việc vô giá trị và sống qua ngày một cách vật vờ. Nhưng Rockefeller thì khác.

Mỗi ngày đi làm, ông đều chăm chú lắng nghe cách các tiền bối thảo luận vấn đề, lập kế hoạch và đưa ra quyết định. Vì công việc của công ty thường xuyên liên quan đến đàm phán, ông đã nỗ lực hết mình để học hỏi các kỹ năng này. Rockefeller hồi tưởng lại rằng, chính giai đoạn này đã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp sau này của ông.

Từ trải nghiệm cá nhân, Rockefeller luôn răn dạy con cái rằng môi trường có tác động cực kỳ lớn đối với một con người. Nếu làm việc chung với những kẻ tiêu cực, bản thân cũng sẽ dần trở nên tiêu cực. Do đó, trong cuốn sách "38 lá thư Rockefeller gửi cho con trai", vị tỷ phú này đã nhắc nhở: Từ khi còn trẻ, ông đã không bao giờ kết giao với 3 kiểu người sau đây, tốt nhất là nên trốn càng xa càng tốt. Đây không phải là định kiến, mà là tầm nhìn!

1. Kiểu người muốn "ngồi mát ăn bát vàng"

Trong thư, Rockefeller lấy hình ảnh ẩn dụ về loài chim. Người thợ săn muốn bẫy chim thường sẽ đặt bẫy, rồi rải một ít thức ăn ở phía xa, rải tiếp vài bước... cho đến khi dẫn dụ con mồi vào thẳng trong bẫy. Chỉ cần con chim đó có tâm lý thích chiếm hời, nó sẽ tự khắc sa lưới.

Con người cũng vậy. Theo Rockefeller, nếu một người hình thành thói quen muốn có thành quả mà không muốn lao động, họ sẽ rơi vào cái bẫy của số phận: hoặc là nghèo mãi, hoặc là sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi lớn. Nếu xung quanh bạn có những người luôn khuyên rằng "làm nhiều làm ít cũng như nhau thôi", "dốc sức thế để làm gì", bạn nhất định phải cảnh giác. Những lời này sẽ vô tình tiêm nhiễm thói lười biếng, rước lấy vận xui cho chính bạn.

Rockefeller

2. Kiểu người chuyên tìm lý do cho thất bại

Rockefeller từng nói với con cái: "Ta khinh thường những kẻ giỏi tìm cớ, vì đó là hành vi của những kẻ nhu nhược; ta cũng thương hại họ, vì bao biện chính là mầm bệnh tạo nên thất bại."

Thích tìm lý do, đặc biệt là bào chữa cho thất bại của bản thân, là một loại "bệnh về tư duy". Người mắc phải "bệnh" này định sẵn sẽ là kẻ thất bại. Con người vốn có xu hướng tìm lành lánh dữ, nên khi gặp chuyện không như ý, phản ứng đầu tiên của nhiều người là rũ bỏ "trách nhiệm" bằng các lý do như không đủ thời gian, dạo này quá bận... Càng bao biện cho hành vi của mình, con người sẽ càng trở nên bất tài. Người có năng lực thực sự sẽ đi tìm giải pháp, chứ không ngồi đó mà than vãn.

3. Kiểu người buông thả bản thân

Rockefeller là một người cực kỳ tự luật. Khi trời vừa hửng sáng, ông đã bắt đầu một ngày làm việc và học tập. Ông luôn xuất hiện với bộ vest phẳng phiu và thái độ nghiêm túc. Không chỉ vậy, ông quản lý tiền bạc rất chuẩn xác.

Vì vậy, ông hy vọng hậu thế của mình cũng có thể tự luật và tránh xa "những kẻ buông thả bản thân". Nếu một người không trân trọng thời gian và tiền bạc của chính mình, tức là họ đang chà đạp lên cơ hội thành công.

Bí Quyết Hưng Thịnh Của Gia Tộc Rockefeller

"Gia tộc Rockefeller luôn chú trọng đến việc giáo dục con cái", Peter Johnson – cố vấn lâu năm của gia tộc cho biết. Nguyên nhân gốc rễ giúp gia tộc này thịnh vượng suốt nhiều thế hệ là vì người sáng lập John D. Rockefeller đã xác định đúng hướng đi ngay từ đầu: Đầu tư vào giáo dục.

Để lại tiền bạc cho con cái, tiền rồi cũng sẽ hết; nhưng để lại trí tuệ và tư duy đúng đắn, con cái sẽ được hưởng lợi suốt đời. 38 lá thư ông viết cho con trai chính là những lời khuyên chân thành của một người cha, đúc kết kinh nghiệm thực chiến từ cách làm người, đối nhân xử thế, đến tư duy làm giàu và đầu tư.

Rockefeller hiểu rõ rằng, dù con cái có thừa kế khối tài sản khổng lồ thì cũng có ngày tiêu tán, chỉ có việc dạy con sở hữu tư duy làm giàu mới là cách giữ cho gia tộc luôn hưng thịnh. Thứ mang lại hạnh phúc cho đứa trẻ không phải là núi tiền, mà là một nhân cách vẹn toàn, một nội tâm mạnh mẽ, sự phong phú về tinh thần và những thói quen tốt trong cuộc sống. Những giá trị cốt lõi đó chứa đựng "mật mã tài sản" thực sự, giúp định hướng cho thế hệ trẻ gặt hái thành công và hoàn thiện bản thân.

Thanh Hương (Nguồn: Baidu)