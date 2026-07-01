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Tỷ lệ vàng của Lisa mê hoặc hàng triệu người

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Lisa tiếp tục "chiếm sóng" MXH với vóc dáng nổi bật.

Lisa đang khiến cộng đồng mạng “nóng hừng hực” với loạt ảnh mới trên trang cá nhân, khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng đường cong quyến rũ. Ngôi sao đình đám gây ấn tượng bởi hình thể khỏe khoắn, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo với vòng eo thon gọn, đôi chân dài cùng những đường nét cân đối đặc trưng. Đặc biệt, ở góc nghiêng, đường cong cơ thể của Lisa càng trở nên cuốn hút, tạo nên tổng thể vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm. Vóc dáng ngày càng săn chắc, khỏe khoắn cũng phần nào cho thấy quá trình luyện tập hình thể, độ dáng của thành viên BLACKPINK.

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Lisa khoe dáng đẹp như tượng tạc hút hàng triệu lượt thích.

Lisa lựa chọn một mẫu váy đen dáng dài với phần thân trên khoét hở táo bạo, khéo léo khoe đường cong cơ thể mà vẫn giữ được vẻ sang trọng, không hề phô trương. Thiết kế với phần lưng khoét rộng càng giúp mỹ nhân xứ chùa Vàng phô diễn trọn lợi thế hình thể cực chiến. Từ góc nghiêng, nữ idol gây ấn tượng với bờ lưng trần thanh thoát, vòng eo nhỏ gọn cùng rãnh lưng gợi cảm được tôn lên đầy tinh tế. Đặc biệt, phần hõm Venus tự nhiên ở vùng lưng cũng trở thành một điểm nhấn đắt giá, giúp đường nét cơ thể Lisa thêm mềm mại, cuốn hút và làm nổi bật vẻ đẹp khỏe khoắn đầy gợi cảm.

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Tỷ lệ cơ thể cân đối với đôi chân dài, dáng người mảnh mai nhưng săn chắc giúp Lisa dễ dàng chinh phục những thiết kế có độ thử thách cao, tạo nên tổng thể sắc sảo đầy mê hoặc. Cô lựa chọn kiểu tóc búi gọn gàng, trang sức tinh giản để nhường trọn spotlight cho body cực phẩm.

- Ảnh 3.

Đường cong cực nét, sexy và khỏe khoắn của Lisa.

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Vóc dáng gầy nhưng vẫn healthy, khỏe khoắn khiến người xem khó rời mắt của nữ idol.

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- Ảnh 6.

Tỷ lệ cơ thể chuẩn từng centimet của Lisa. (Ảnh: Instagram)

Lisa vốn nổi tiếng là một trong những nữ idol sở hữu hình thể ấn tượng nhất Kpop, thường xuyên được ví von là “thánh body” nhờ tỷ lệ cơ thể nổi bật cùng nhiều lần gây sốt với vóc dáng gần như siêu thực. Theo thời gian, body của nữ idol ngày càng định hình rõ nét theo hướng gợi cảm, khỏe khoắn mang hơi hướng Âu Mỹ: săn chắc, gọn gàng nhưng vẫn giữ được những đường cong tự nhiên đầy nữ tính. Điểm cuốn hút nhất nằm ở sự cân đối giữa phần hông và đùi cùng vòng 3 căng đầy, tạo nên tổng thể hài hòa, giúp vóc dáng của Lisa vừa mạnh mẽ vừa mềm mại. Kết hợp cùng làn da nâu khỏe khoắn giúp diện mạo em út BLACKPINK càng toát lên vẻ cá tính, sexy. Đôi chân dài thẳng cùng phần cơ thể săn chắc khiến Lisa luôn nổi bật với hình ảnh vóc dáng chuẩn mực.

- Ảnh 7.

Lisa với body như "búp bê sống" trong hậu trường MV Bad Angel.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Đường cong khỏe khoắn và sexy của thành viên BLACKPINK.

Nữ nghệ sĩ đình đám cưới doanh nhân có con riêng: 17 năm không sinh con, chồng chăm sóc khi bị bệnh
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Lisa

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