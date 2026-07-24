Tuyến metro 72.300 tỷ đồng có sự tham gia của Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc vừa bắt đầu hạng mục quan trọng

Các đơn vị đã áp dụng công nghệ hiện đại trong quá trình thi công tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc).

Tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) chính thức thi công ngầm

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), ngày 22/7, đơn vị cùng Liên danh nhà thầu EPC đã chính thức triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại Ga S3 (Ga Vành đai 1) thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc). Đây là cột mốc đánh dấu dự án bước sang giai đoạn thi công kết cấu ngầm phức tạp sau thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị.

Ga S3 là nhà ga ngầm có kết cấu 2 tầng, nằm tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Vành đai 1. Tấm tường vây có chiều sâu thiết kế khoảng 42m, dày 1m.

MRB cho biết, trong hạng mục kết cấu ngầm, tấm tường vây là hạng mục đầu tiên đóng vai trò là cấu trúc bao che chính, nhằm đảm bảo ổn định địa chất, chống thấm và an toàn cho toàn bộ quá trình thi công các hạng mục sâu hơn 18m phía dưới.

Công trường thi công ngầm tại tuyến đường sắt đô thị số 5 (Ảnh MRB)

Trong quá trình thi công, các đơn vị áp dụng công nghệ máy đào tường vây thủy lực (Diaphragm Wall Trenching Machine) hiện đại, kết hợp với hệ thống xử lý dung dịch bentonite tiên tiến để giữ ổn định thành vách. Theo kế hoạch, các tấm tường vây sẽ được triển khai theo từng phân đoạn, ưu tiên hoàn thành trước khu vực phía đông để sớm ổn định mặt bằng.

Dự án cũng áp dụng đồng thời nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát nền đất, bảo vệ các công trình lân cận và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Toàn bộ khu vực thi công được lắp đặt hệ thống quan trắc hoạt động 24/7 để theo dõi liên tục các thông số như độ lún, độ nghiêng và chuyển vị của các công trình lân cận.

Đồng thời, các giải pháp gia cố nền móng, kiểm soát tải trọng thiết bị và quy trình thi công nghiêm ngặt cũng được triển khai nhằm đảm bảo chất lượng công trình và sự ổn định của các công trình hiện hữu.

"Việc triển khai tấm tường vây đầu tiên tại Ga S3 là cột mốc nền tảng cho toàn bộ phân đoạn ngầm của Tuyến số 5”, Ông Đặng Việt Trung - Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Trung cho biết, các đơn vị cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ rủi ro địa chất để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các công trình hiện hữu và hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống người dân khu vực.

Tuyến đường sắt đô thị dài hơn 39km, có tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) đã được khởi công vào ngày 19/12/2025. Dự án có tổng chiều dài khoảng 39,58km, gồm 20 nhà ga (6 ga ngầm, 13 ga mặt đất, 1 ga trên cao).

Năng lực vận chuyển của tuyến đường sắt dự kiến đạt khoảng 19.892 hành khách/giờ/hướng trong giai đoạn đầu (đến năm 2033); tăng lên 28.456 hành khách/giờ/hướng giai đoạn ngắn hạn (đến năm 2040) và 38.286 hành khách/giờ/hướng giai đoạn dài hạn (đến năm 2055).

Tuyến bắt đầu tại khu vực đường Văn Cao giao với đường Hoàng Hoa Thám, đi ngầm dưới đường Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Sau khi qua Trung tâm Hội nghị quốc gia, tuyến chuyển sang đi trên mặt đất tại dải phân cách giữa Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, kết thúc tại ga S20 thuộc địa bàn xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân.

Dự án được dự trù điều kiện kéo dài tuyến đến khu vực Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam (địa bàn xã Yên Bài), kết nối đường sắt liên vùng Hà Nội - Phú Thọ trong tương lai khi có nhu cầu.

Tuyến đi qua các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương; các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc thuộc TP. Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp kêu gọi vốn của tổng thầu EPC. Liên danh tổng thầu do Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đứng đầu. Đây là doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng, nằm trong TOP 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Bên cạnh Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, liên danh tổng thầu còn có sự góp mặt của Công ty TNHH Tập đoàn Giao dịch Vật liệu Xây dựng Thâm Quyến, Công ty TNHH Viện Nghiên cứu và Thiết kế Đô thị Thâm Quyến, Công ty TNHH TV ĐTQT tàu điện ngầm Thâm Quyến, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội , tuyến đường sắt đô thị số 5 là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị và tổ chức giao thông bền vững của Thủ đô.

Tuyến được xác định là trục xương sống khu vực phía Tây, kết nối Trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, góp phần giảm áp lực giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hình thành cấu trúc đô thị đa cực, hiện đại.



