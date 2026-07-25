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Tuyến đường sắt 7 tỷ USD nối thành phố giàu nhất Việt Nam với siêu sân bay 16 tỷ USD do Đại Quang Minh nghiên cứu có diễn biến quan trọng

Thanh Phong
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TPHCM vừa thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành nhằm tổ chức thẩm định hồ sơ dự án theo quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hội đồng thẩm định gồm 21 thành viên do ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng; ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

Báo cáo kết quả thẩm định phải đánh giá cụ thể từng nội dung, nêu rõ các ý kiến thống nhất hoặc chưa thống nhất, đồng thời đề xuất phương án xử lý đối với những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện.

Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Các thành viên sử dụng bộ máy, nhân sự của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, lĩnh vực quản lý, đồng thời phối hợp xây dựng kế hoạch thẩm định.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của Hội đồng và sử dụng con dấu của Sở đối với các văn bản phục vụ công tác thẩm định. Hội đồng cũng có quyền yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình thẩm định.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng thẩm định sẽ tự giải thể và báo cáo bằng văn bản đến UBND TPHCM thông qua Sở Nội vụ.

Dự án tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 47,7km, trong đó đoạn đi qua địa bàn TPHCM dài 11,5km và đoạn thuộc TP Đồng Nai dài 36,2km. Tuyến được thiết kế với tốc độ khai thác tối đa 120km/h, cho phép hành khách di chuyển từ khu đô thị Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành chỉ trong khoảng 20-25 phút.

Dự án dự kiến bố trí khoảng 19 nhà ga, gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao. Trong đó, ga Thủ Thiêm được xác định là đầu mối trung chuyển quan trọng, kết nối với mạng lưới metro hiện hữu và các tuyến đường sắt đô thị tương lai của TPHCM. Khi đi vào hoạt động, tuyến sẽ hình thành hành lang giao thông công cộng tốc độ cao, kết nối khu trung tâm hiện hữu, khu đô thị sáng tạo phía Đông và sân bay quốc tế Long Thành.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hiện được ước tính khoảng 175.000 tỷ đồng (7 tỷ USD). Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Dự án hiện được TPHCM giao CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

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Tags

Sở Xây dựng

Đại Quang Minh

đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

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