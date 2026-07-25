Vừa chuyển khoản thành công 185.446.800 đồng, Lương Thị Thúy SN 1981 lập tức báo công an điều tra, 1 thanh niên SN 2002 có liên quan

Cả người chuyển khoản và người nhận số tiền lạ đều ngay lập tức báo công an để rà soát, xác minh thông tin.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng Công an cơ sở vừa giúp một vụ chuyển khoản nhầm gần 200 triệu đồng được giải quyết nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi của người chuyển tiền và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Cụ thể, cuối tháng 5/2025, chị Lương Thị Thúy (sinh năm 1981, trú tại xã Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 185.446.800 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 2002, trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Thúy đã trình báo Công an xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ xác minh.

Cùng thời điểm đó, anh Nguyễn Tiến Huy cũng chủ động đến Công an xã Thanh Thủy trình báo việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn từ người không quen biết. Sau khi rà soát thông tin liên quan, anh Huy nghi ngờ đây là số tiền chuyển nhầm hoặc có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo. Anh Huy đã trình báo và đề nghị lực lượng Công an hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Sau quá trình phối hợp xác minh giữa Công an xã Thanh Thủy và Công an xã Bình Lợi, ngày 20/7/2026, cơ quan Công an đã làm rõ người chuyển tiền và người nhận tiền. Với sự tuyên truyền, giải thích của lực lượng Công an cùng tinh thần trách nhiệm của công dân, anh Nguyễn Tiến Huy đã tự nguyện trao trả toàn bộ số tiền 185.446.800 đồng để hoàn trả cho chị Lương Thị Thúy. Việc bàn giao được thực hiện công khai tại trụ sở ngân hàng, bảo đảm đúng quy định.



Anh Nguyễn Tiến Huy (áo trắng) gửi lại tiền cho Cán bộ Công an xã Bình Lợi

Sau khi nhận lại tài sản, chị Lương Thị Thúy đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã Thanh Thủy, Công an xã Bình Lợi và các cán bộ trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc. Sự việc không chỉ thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm của công dân mà còn cho thấy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc hỗ trợ người dân xử lý các tình huống phát sinh, góp phần củng cố niềm tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ﻿