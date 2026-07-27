Trái ngược với kỳ vọng của mọi người, hóa ra nhu cầu quá cao của chip nhớ đã khiến ngay cả một tân binh như RAM Trung Quốc của các công ty như CXMT, YMTC cũng có giá cao không kém so với RAM Samsung.

Trong nhiều năm qua, giới công nghệ toàn cầu nhìn vào CXMT và YMTC với một kỳ vọng rõ ràng: đây sẽ là những nhà sản xuất chip nhớ giá rẻ của Trung Quốc, đủ để phá vỡ thế độc quyền định giá của Samsung, SK Hynix và Micron.

Logic có vẻ hợp lý. Hai công ty này có sự hậu thuẫn của nhà nước, chi phí vận hành thấp hơn và động cơ chiến lược để chiếm thị phần bằng giá. Thế nhưng thực tế đang diễn ra theo chiều hoàn toàn ngược lại.

Theo Reuters, trong những tuần gần đây, CXMT đang tính giá module RAM máy chủ DDR5 64GB cao hơn mức 1.240 USD mỗi module mà Samsung đang áp dụng cho sản phẩm tương đương.

Tưởng rẻ hơn hóa ra RAM CXMT còn đắt hơn cả RAM của Samsung

Đây không phải RAM tiêu dùng thông thường mà là bộ nhớ server RDIMM dành cho trung tâm dữ liệu, phân khúc đang được các công ty AI săn đón khốc liệt nhất. Công ty mà thị trường từng nghĩ sẽ kéo giá xuống đang thực tế đẩy giá lên cao hơn chính đối thủ mà nó được kỳ vọng sẽ thay thế.

Sự đảo ngược này bộc lộ rõ nhất qua mối quan hệ giữa CXMT và Huawei. Trong nhiều tháng, CXMT liên tục tăng giá bán cho Huawei, một trong những khách hàng và đối tác chiến lược lớn nhất của mình. Khi Huawei đưa ra yêu cầu giảm giá, CXMT thẳng thừng từ chối.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào tháng 6 khi một nhóm kỹ sư của SiCarrier, đơn vị cung cấp thiết bị sản xuất chip có quan hệ chiến lược sâu với Huawei, đang làm việc trong khu nghiên cứu và phát triển của nhà máy CXMT tại Hợp Phì thì đột ngột bị yêu cầu thu dọn đồ nghề và rời khỏi khu vực ngay lập tức.

Cho đến nay nhóm kỹ sư này vẫn chưa được phép quay trở lại khu R&D. Dù chưa rõ lý do họ không được vào khu vực này, nhưng việc một công ty chip nhớ đang đủ mạnh để áp đặt điều kiện với chính Huawei tại Trung Quốc là hình ảnh mà vài năm trước không ai hình dung được.

Nguyên nhân của sự đảo ngược này không đến từ bất kỳ đột phá công nghệ nào của CXMT mà đến từ bên ngoài: cơn sốt xây dựng trung tâm dữ liệu AI toàn cầu. Chip nhớ vốn là ngành kinh doanh biên lợi nhuận thấp, nơi CXMT và YMTC phải dựa vào trợ cấp nhà nước và chịu thua lỗ nhiều năm để tồn tại. Khi làn sóng đầu tư AI bùng phát, nhu cầu chip nhớ cho máy chủ tăng theo cấp số nhân.

Chip nhớ của hãng YMTC Trung Quốc

Nguồn cung không thể theo kịp, giúp CXMT và YMTC, thay vì phải cạnh tranh bằng giá, đột ngột trở thành những nhà cung cấp mà khách hàng phải năn nỉ để được mua hàng. Kết quả là CXMT xóa sạch 10 năm thua lỗ chỉ trong 6 tháng, ghi nhận doanh thu 7,5 tỷ USD trong quý đầu năm nay, tăng 719% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong vị thế mới, cả CXMT lẫn YMTC đang chủ động chọn lựa khách hàng và ký kết các thỏa thuận cung ứng dài hạn trị giá hàng tỷ USD. CXMT vừa ký hợp đồng năm năm với ByteDance trị giá hơn 7 tỷ USD, trước đó đã ký thỏa thuận 3 tỷ USD với Tencent.

Đơn hàng của các nhà sản xuất PC Trung Quốc đang kéo dài đến tận năm 2027. Nhiều doanh nghiệp điện tử và công nghệ Trung Quốc đã phải khiếu nại lên Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin vì giá chip nhớ tăng liên tục, ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt sản phẩm của họ.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn thuận chiều cho CXMT và YMTC. Cả hai công ty vẫn phụ thuộc vào máy in thạch bản tử ngoại sâu của ASML và bị cấm tiếp cận các máy EUV tiên tiến hơn.

Trong phân khúc HBM, loại chip nhớ băng thông cao cực kỳ quan trọng cho các hệ thống AI hiện đại, CXMT vẫn đang tụt hậu hai thế hệ so với Samsung và SK Hynix. Đây là điểm yếu chiến lược quan trọng trong bối cảnh nhu cầu HBM đang tăng nhanh nhất.

Dù vậy, tham vọng dài hạn của hai công ty này không hề nhỏ. CXMT đang xây thêm hai nhà máy mới ở Thượng Hải và Hợp Phì, đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất lên hơn 600.000 tấm wafer mỗi tháng và vượt Micron về công suất sản xuất vào năm 2030.

YMTC đang chuẩn bị IPO với một số lãnh đạo nội bộ đặt mục tiêu định giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 148 tỷ USD. Cả hai đang được Lầu Năm Góc liệt vào danh sách công ty quân sự Trung Quốc, trong khi Apple đang vận động Washington không đưa CXMT vào danh sách đen thương mại vì lo ngại nguồn cung.

Câu chuyện về hai công ty chip nhớ Trung Quốc hóa ra không phải câu chuyện về hàng rẻ cứu nguy, mà là câu chuyện về quyền lực thị trường đang được viết lại nhanh hơn bất kỳ ai dự đoán.