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Tướng Mỹ phàn nàn 'không có tàu khu trục để bảo vệ Israel'

Bạch Dương
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Để bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran, Hải quân Mỹ cần thêm ít nhất 1 tàu khu trục phòng thủ tên lửa nữa.

Tướng Mỹ kêu gọi thêm tàu khu trục Mỹ để bảo vệ Israel trước nguy cơ từ Iran - Ảnh 1.

Tướng Alexus Grinkevich - Tư lệnh Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ và Tư lệnh tối cao Liên quân châu Âu đã viết điều này trong một bức thư gửi Lầu Năm Góc, tờ Washington Post (WP) cho biết sau khi trích dẫn các nguồn tin.

Tờ báo lưu ý vị tướng 4 sao này đã cảnh báo riêng với Lầu Năm Góc rằng nếu không có thêm ít nhất 1 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, được trang bị hệ thống chiến đấu đa năng Aegis và tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3), ông sẽ buộc phải lựa chọn bảo vệ lãnh thổ, cơ sở vật chất, công dân và binh sĩ Mỹ hơn là Israel.

Tướng Grinkevich nhấn mạnh sự thiếu hụt tàu khu trục phòng thủ tên lửa không chỉ ảnh hưởng đến việc bảo vệ Israel mà còn cả nhu cầu quốc phòng của chính Mỹ trong khu vực.

Các tàu khu trục đánh chặn tên lửa nhắm vào Israel đang bị quá tải do những chiến dịch ở Địa Trung Hải, Biển Đỏ và gần Iran, vấn đề bảo trì đã làm giảm hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu của chúng. Đó là lý do tại sao Tướng Grinkevich phàn nàn ông không có tàu khu trục nào sẵn sàng để bảo vệ Israel và yêu cầu hỗ trợ.

Tướng Mỹ kêu gọi thêm tàu khu trục Mỹ để bảo vệ Israel trước nguy cơ từ Iran - Ảnh 2.

Tướng Alexus Grinkevich yêu cầu có thêm lực lượng để hỗ trợ bảo vệ Israel.

Ông Alexus Grinkevich là người Mỹ gốc Belarus, có sự nghiệp quân sự lẫy lừng. Ông cố của nhân vật này là Ilya Grinkevich, di cư đến Mỹ từ Minsk năm 1899. Cha ông - Gregory Wayne Grinkevich (1949 - 2012), là một nhà khoa học và nhà phát minh.

Các nguồn tin cho biết, sau 5 tháng chiến tranh với Iran, các loại vũ khí chủ chốt của Mỹ đã cạn kiệt. Hải quân phải gánh chịu phần lớn gánh nặng do việc phong tỏa các cảng của Iran và đóng cửa eo biển Hormuz.

Hiện có 2 tàu khu trục của Hải quân Mỹ ở Địa Trung Hải - USS Paul Ignatius và USS Roosevelt, và ba tàu khác - USS Arleigh Burke, USS Bulkeley và USS Oscar Austin đang đóng tại Rota, Tây Ban Nha. Một tàu khác dự kiến sẽ đến vùng biển này vào cuối năm nay.

Trong khi đó 2 tàu sân bay - USS George HW Bush và USS Abraham Lincoln cùng 15 tàu khác, trong đó có 11 tàu khu trục đang hoạt động ở Biển Ả Rập.

Ngoài ra, tàu khu trục USS Gonzalez của Hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Biển Đỏ, đối phó với phiến quân Houthi ở Yemen.

Theo Washington Post
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Tags

Grinkevich

Washington Post

Lầu Năm Góc

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