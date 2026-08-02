Mẫu iPhone Pro Max ra mắt từ 4 năm trước bất ngờ được người Việt săn đón, khen rất đáng mua

Với mức giá máy cũ giờ chỉ còn 15 triệu, mẫu iPhone Pro Max này chỉ rẻ ngang với các điện thoại Android tầm trung nhưng lại được đánh giá cao hơn cả các thế hệ iPhone 16, 17.

Dù đã đi qua vài mùa ra mắt của các thế hệ tiếp theo như iPhone 15 hay iPhone 16 series, thị trường điện thoại đã qua sử dụng tại Việt Nam thời gian gần đây lại ghi nhận một hiện tượng thú vị: iPhone 14 Pro Max bỗng dưng được người dùng săn đón trở lại.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít bài viết hay video đăng tải về trải nghiệm ấn tượng khi sử dụng mẫu điện thoại này sau nhiều năm. Thậm chí, nhiều người cho biết còn đang tìm mua các mẫu iPhone 14 Pro Max cũ để dùng làm máy phụ.

Mặc dù không còn giữ vị thế là chiếc điện thoại "thời thượng nhất", giá bán của một chiếc iPhone 14 Pro Max cũ phiên bản cơ bản (128GB) vẫn ổn định giữ mức quanh mốc 14 – 15,5 triệu đồng – mức giá tương đương hoặc thậm chí nhỉnh hơn nhiều mẫu smartphone Android mới cứng thuộc phân khúc cận cao cấp.

Lý do nào khiến mẫu flagship ra mắt từ cuối năm 2022 này vẫn "làm mưa làm gió" và khiến người tiêu dùng Việt sẵn sàng "xuống tiền" đến vậy?

Thiết kế vẫn thời thượng

Một trong những yếu tố tâm lý quan trọng nhất của người tiêu dùng Việt Nam khi mua iPhone chính là khả năng nhận diện thương hiệu. iPhone 14 Pro Max chính là thế hệ đầu tiên xóa bỏ thiết kế "tai thỏ" huyền thoại để chuyển sang Dynamic Island – phần khuyết hình viên thuốc thông minh.

Khi đặt iPhone 14 Pro Max cạnh iPhone 15 Pro Max hay iPhone 16 Pro Max, nếu nhìn từ mặt trước, ngay cả người am hiểu công nghệ cũng khó lòng phân biệt được. Dynamic Island vẫn là ngôn ngữ thiết kế nhận diện hàng đầu của Apple thời điểm hiện tại.

Từ thế hệ 15 Pro Max, Apple đã chuyển sang khung Titanium nhám nhẹ để giảm trọng lượng. Tuy nhiên, một bộ phận lớn người dùng Việt lại cực kỳ hoài niệm vẻ bóng bẩy, đầm tay và sang trọng của khung thép không gỉ trên iPhone 14 Pro Max. Khung thép cho cảm giác cầm nắm chắc chắn, cứng cáp và bắt mắt dưới ánh đèn hơn so với chất liệu titan viền mờ.

Khi cầm trên tay chiếc iPhone 14 Pro Max màu Tím Thẫm (Deep Purple) hay Vàng Đồng, độ đầm tay và vẻ bóng bẩy của khung thép vẫn mang lại cảm giác 'sang – xịn – mịn' mà nhiều người đánh giá là vượt trội so với chất liệu Titan nhẹ hơn trên đời mới.

Camera vẫn chưa hề lỗi thời

Nhiều người nghĩ rằng các mẫu đời mới có ống kính Zoom 5X (tiêu cự 120mm) sẽ luôn tốt hơn Zoom 3X (tiêu cự 77mm) trên iPhone 14 Pro Max. Nhưng trên thực tế sử dụng hàng ngày, câu chuyện lại hoàn toàn ngược lại.

Khi đặt lên bàn cân giữa ống kính Tele 3X (iPhone 14 Pro Max) và Tele 5X (iPhone 15 Pro Max & 16 Pro Max), sự khác biệt về tiêu cự mang lại trải nghiệm sử dụng hoàn toàn riêng biệt.

Xét về góc chụp chân dung, ống kính zoom 3X mang lại lợi thế lớn khi xóa phông vừa phải, tự nhiên mà không bắt người chụp phải lùi ra quá xa. Ngược lại, với zoom 5X, bạn bắt buộc phải di chuyển ra một khoảng cách khá xa chủ thể mới có thể khép góc chụp trọn vẹn một tấm ảnh chân dung bán thân hoặc toàn thân.

Khi sử dụng trong không gian quán café hoặc trong nhà, tiêu cự 77mm của ống kính 3X tỏ ra vô cùng linh hoạt và cực kỳ dễ canh khung hình. Trong khi đó, ống kính 5X lại dễ rơi vào tình trạng bị hẹp góc, bị cấn khung hình hoặc gặp khó khăn khi lấy nét trong những môi trường có diện tích hẹp.

Cuối cùng, về độ nét ở dải zoom từ 2x đến 4.9x, iPhone 14 Pro Max giữ được độ sắc nét ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa cảm biến chính và ống kính Tele 3X vật lý. Trong khi đó, các dòng iPhone sở hữu camera 5X lại phải dùng thuật toán crop kỹ thuật số từ ống kính chính cho khoảng dải zoom này, dẫn đến nguy cơ làm giảm bớt chi tiết của bức ảnh.

Đối với nhu cầu chụp ảnh đời thường, chụp đồ ăn, đi café hay chụp ảnh chân dung người thân – vốn là thói quen của phần lớn người dùng Việt – ống kính Tele 3X của iPhone 14 Pro Max lại tỏ ra hữu dụng và tiện lợi hơn hẳn.

Cấu hình dư sức dùng tốt 3–4 năm nữa

Thế hệ chip A16 Bionic (4nm) trang bị trên iPhone 14 Pro Max đến nay vẫn là một "con quái vật" về hiệu năng.

Màn hình Super Retina XDR với tần số quét 120Hz của máy mang lại trải nghiệm vuốt chạm, chuyển cảnh mượt mà không chút giật lag. Độ sáng tối đa lên tới 2.000 nits giúp máy hiển thị cực kỳ rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt của mùa hè Việt Nam.

Từ các tác vụ như render video CapCut, TikTok đến chơi những tựa game nặng như Liên Quân Mobile, PUBG Mobile hay Genshin Impact , chip A16 vẫn xử lý dễ dàng mà không gặp tình trạng quá nhiệt nghiêm trọng.

Viên pin dung lượng lớn cùng khả năng tối ưu hóa tuyệt vời của iOS giúp 14 Pro Max luôn nằm trong nhóm những chiếc iPhone có thời lượng sử dụng pin tốt nhất, dễ dàng đáp ứng trọn vẹn một ngày làm việc cường độ cao.

Sự lựa chọn thực dụng

Lý do quan trọng nhất khiến iPhone 14 Pro Max giữ giá vững vàng ở mức 15 triệu đồng nằm ở bài toán kinh tế.

Một chiếc Pro Max đời mới nhất thường có giá dao động từ 28 – 35 triệu đồng. Việc bỏ ra số tiền gấp đôi chỉ để đổi lấy vài nâng cấp nhỏ (như cổng Type-C, nút Action Button hay khung Titan) khiến nhiều người dùng cảm thấy không đáng.

Trong cùng tầm giá 15 triệu đồng, người dùng chỉ có thể mua các mẫu iPhone bản tiêu chuẩn đời mới hơn (như iPhone 15 bản thường). Nhưng đổi lại, họ sẽ phải đánh đổi: không có màn hình 120Hz, không có ống kính Tele, kích thước màn hình nhỏ hơn và viên pin khiêm tốn hơn.

Sau vài năm xuất hiện trên thị trường, các lỗi vặt ban đầu của dòng sản phẩm này đã được kiểm định và khắc phục triệt để bởi các kỹ thuật viên. Các cửa hàng lẻ hiện cung cấp chế độ bảo hành 6–12 tháng cho máy "Like New", mang lại sự yên tâm lớn cho người mua.

Sức hút trở lại của iPhone 14 Pro Max không phải là một hiện tượng bộc phát, mà xuất phát từ thói quen tiêu dùng thông minh của người tiêu dùng Việt.

Với thiết kế Dynamic Island sang trọng không khác gì đời mới, khung thép bóng bẩy, camera zoom 3X cực kỳ hữu dụng, cùng hiệu năng "dư xài" cho nhiều năm tới, iPhone 14 Pro Max ở mốc giá 15 triệu đồng chính là chiếc smartphone chuẩn mực về trải nghiệm cao cấp với mức chi phí tối ưu nhất.



