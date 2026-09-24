Tưởng mắc bệnh xã hội sau quan hệ không an toàn, nam thanh niên 21 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư

Nam thanh niên 21 tuổi ở Hưng Yên đi khám vì lo mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Kết quả kiểm tra khiến bệnh nhân bất ngờ: tổn thương được xác định là ung thư.

Khối bất thường, không đau ở vùng kín

Bệnh nhân B.V.Q. (21 tuổi, Hưng Yên) đến khám sau khi phát hiện một khối bất thường xuất hiện tại vùng mu, thân "cậu nhỏ".

Theo bệnh sử, khoảng một năm trước, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn. Khoảng 3 tháng trước khi đến bệnh viện, nam thanh niên nhận thấy những vùng trên xuất hiện một khối bất thường. Khối phát triển to dần nhưng không gây đau.

Đáng chú ý, vùng tổn thương không có biểu hiện viêm tấy, đỏ hoặc chảy dịch. Bệnh nhân cũng không sốt, không sụt cân, không tiểu buốt, tiểu dắt và trước đó chưa điều trị hay xử trí y tế đối với tổn thương này.

Do có tiền sử quan hệ tình dục không an toàn, bệnh nhân lo lắng mình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục nên đi khám.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám ban đầu khiến bác sĩ nghi ngờ tổn thương ác tính tại "cậu nhỏ". Bác sĩ Trần Quang Toản, chuyên khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Medlatec, đã chỉ định bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm và cận lâm sàng chuyên sâu nhằm xác định chính xác bản chất tổn thương.

Dựa trên biểu hiện lâm sàng, kết quả mô bệnh học và chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân được xác định ung thư biểu mô vảy tại dương vật (PeIN), đồng thời nhiễm Chlamydia niệu đạo.

Bệnh nhân sau đó được tiểu phẫu lấy bỏ tổn thương và làm giải phẫu bệnh. Sau khi có kết quả chính xác, bác sĩ tư vấn phác đồ điều trị và theo dõi phù hợp.

Kết quả giải phẫu bệnh của bệnh nhân phát hiện tổn thương (ảnh: BSCC).

Tổn thương nhỏ, không đau vẫn có thể là dấu hiệu cảnh báo

Theo bác sĩ Toản, PeIN (Penile Intraepithelial Neoplasia - tân sinh nội biểu mô dương vật) là tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư biểu mô tại chỗ, tương đương giai đoạn 0.

Ở giai đoạn này, các tế bào bất thường mới giới hạn trong lớp biểu mô, chưa xâm lấn xuống các mô bên dưới, chưa xâm nhập mạch máu hoặc hệ thống bạch huyết để di căn.

Đây cũng là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong điều trị. Nếu tổn thương được phát hiện sớm và xử trí triệt căn, khả năng kiểm soát bệnh rất cao.

Điều đáng lưu ý là những tổn thương ban đầu không nhất thiết gây đau hoặc có biểu hiện rầm rộ. Vì vậy, việc không đau, không chảy dịch hay không viêm đỏ không đồng nghĩa với việc tổn thương hoàn toàn lành tính.

Ung thư dương vật tương đối hiếm, chiếm khoảng 1% các bệnh lý ung thư tiết niệu ở nam giới. Trong số các trường hợp ung thư dương vật, hơn 95% là ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC).

Theo bác sĩ Toản, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện tổn thương tiền ung thư và ung thư dương vật, trong đó đáng chú ý là:

Nhiễm HPV: Một tỷ lệ đáng kể ung thư dương vật có liên quan đến nhiễm virus HPV. Đây cũng là một trong những tác nhân lây truyền qua đường tình dục phổ biến.

Hẹp hoặc dài bao quy đầu: Tình trạng này có thể khiến việc vệ sinh khó khăn, làm tăng nguy cơ tích tụ bựa sinh dục và viêm nhiễm kéo dài.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục: Một số tình trạng nhiễm trùng như Chlamydia, lậu... nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp có thể gây viêm nhiễm kéo dài tại đường sinh dục - tiết niệu.