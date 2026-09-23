Chủ nhà hàng mới 24 tuổi đã suy thận giai đoạn cuối: Từng nghĩ do làm việc quá sức

Những cơn sốt kéo dài, chân tay phù nề, đêm nào cũng thức dậy đi tiểu khiến anh Hoàng Duy Khánh nghĩ mình chỉ đang làm việc quá sức.

24 tuổi nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối

Tháng 5/2018, anh Hoàng Duy Khánh, khi ấy mới 24 tuổi, đang là chủ một nhà hàng nướng lẩu khá đông khách tại TP.HCM. Công việc kinh doanh thuận lợi giúp cuộc sống của anh ổn định hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Thế nhưng, thời gian đó, cơ thể anh liên tục xuất hiện những dấu hiệu bất thường: Sốt kéo dài, mệt mỏi, chân tay phù lên, đêm nào cũng phải thức dậy đi tiểu. Anh nghĩ đơn giản mình chỉ đang làm việc quá sức.

Sau khi đi khám tại một phòng khám tư, anh nhận kết quả nghi ngờ suy thận. Không tin một người trẻ như mình có thể mắc căn bệnh này, anh Khánh tiếp tục đến Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) kiểm tra lại.

Anh Khánh nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 24 (ảnh NVCC).

Kết quả khiến anh chết lặng: Suy thận mạn giai đoạn cuối, cần chạy thận cấp cứu ngay.

"Tôi ngồi chết lặng. Trong đầu chỉ có một câu hỏi: Tại sao lại là mình? Sau này nhìn lại, tôi mới nhận ra những năm tháng làm việc không biết mệt đã âm thầm bào mòn sức khỏe", anh Khánh kể.

Là chủ nhà hàng, Khánh thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, thích đồ ăn đậm vị và ít quan tâm đến huyết áp. Mỗi lần đau đầu hay đau nhức, anh lại tự mua thuốc giảm đau uống thay vì đi khám.

Những thói quen ấy, cùng các yếu tố bệnh lý chưa được xác định rõ, khiến anh phải trả giá bằng nhiều năm tuổi trẻ.

6 năm sống cùng chiếc máy lọc máu

Ngày đầu bước vào khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Quân y 175, Khánh vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi.

“Tôi nhìn mà rất sợ. Khi đó, tôi không nghĩ vài ngày nữa mình cũng sẽ nằm trên chiếc giường ấy."

Cuộc sống của anh Khánh lúc đó xoay quanh lịch chạy thận 3 lần mỗi tuần, mỗi lần kéo dài nhiều giờ. Anh không thể đi xa, không thể tùy ý uống nước, mỗi ngụm nước đều phải đắn đo vì cơ thể không còn khả năng đào thải chất lỏng bình thường.

“Tôi từng thèm cảm giác được uống một cốc nước đầy mà không phải suy nghĩ”, anh Khánh nghẹn ngào.

Căn bệnh cũng khiến sự nghiệp của anh đổ vỡ. Nhà hàng nướng lẩu buộc phải sang nhượng để có tiền chữa bệnh và trả nợ ngân hàng.

Bố mẹ anh ngoài 60 tuổi vẫn ngày ngày theo con vào viện. Nhìn cha mẹ chạy vạy vay mượn tiền chữa bệnh, anh Khánh nhiều lần quay mặt đi để giấu nước mắt. "Tôi đã nghĩ chắc số mình phải chạy thận cả đời."

Ca ghép thận mở ra cuộc sống mới

Sau 6 năm gắn bó với máy lọc máu, anh Khánh có cơ hội được ghép thận hiến.

Ngày bước vào phòng mổ, anh hồi hộp đến mức gần như không ngủ. Anh vẫn nhớ bác sĩ gây mê hỏi mình quê ở đâu. Khánh lơ mơ trả lời rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, xung quanh là dây truyền, ống thông và máy theo dõi. Bác sĩ thông báo ca ghép thành công. Anh chỉ có thể mỉm cười yếu ớt.

Hạnh phúc lớn nhất với anh Khánh sau ca ghép không phải điều gì lớn lao. Đó là được uống nước thỏa thích, được sống như người bình thường mà không bị ràng buộc bởi lịch chạy thận.

Tuy nhiên, anh hiểu ghép thận không đồng nghĩa với việc khỏi bệnh hoàn toàn. Để bảo vệ quả thận mới, anh Khánh phải uống thuốc chống thải ghép đúng giờ mỗi ngày, điều chỉnh chế độ ăn, tập ăn nhạt, tránh nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn.

Trong những năm chạy thận, anh Khánh chứng kiến nhiều người bệnh không có cơ hội bước vào phòng mổ ghép thận. Có người đột quỵ, có người mất vì biến chứng phổi, có người không thể ghép do mắc nhiều bệnh nền. Những ký ức ấy thôi thúc anh chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội.

Sau mỗi video, hàng trăm tin nhắn từ những người trẻ mắc suy thận gửi đến anh. Nhiều người mới ngoài 20 tuổi, có người bị tăng huyết áp, đái tháo đường nhưng không tái khám. Không ít người vẫn thức khuya, ăn mặn, uống nước ngọt và tự ý dùng thuốc giảm đau.

Anh không muốn câu chuyện của mình gieo nỗi sợ. Điều anh mong là thêm nhiều người trẻ chịu đi khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra huyết áp và chú ý đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

"Nếu được quay lại tuổi 24, tôi chắc chắn sẽ chọn chăm sóc sức khỏe thay vì nghĩ mình còn trẻ thì không thể mắc bệnh", anh Khánh nói.