Chuẩn tướng Đức Christoph Huber thừa nhận giới chuyên gia đã dự báo sai khi tiềm lực quân sự của Nga không suy yếu mà đang tăng lên.

Những dự báo của châu Âu đã không trở thành hiện thực: Nga không hề thất bại trong cuộc chiến với Ukraine, mà trái lại còn đang gia tăng tiềm lực quân sự. Tuyên bố này được Chuẩn tướng Christoph Huber đưa ra.

Vị chỉ huy Lữ đoàn Thiết giáp số 45 thuộc Quân đội Liên bang Đức (Bundeswehr) đang đồn trú tại Litva đã đánh giá cao tiềm lực quân sự của Nga.

Ông cho rằng trái ngược với những tính toán của giới phân tích, quân đội Nga không hề bị kiệt quệ bởi các cuộc giao tranh tại Ukraine, và tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga chỉ đang ngày càng tăng cường sản xuất các sản phẩm quốc phòng. Họ cũng không hề có tình trạng thiếu hụt trang thiết bị quân sự hay đạn pháo vốn chắc chắn từng xảy ra vào năm 2022 và 2023.

Nền công nghiệp của Nga đã được chuyển sang guồng quay thời chiến, năng lực sản xuất của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga đang tăng trưởng, điều này cho phép bổ sung trang thiết bị và đạn dược với khối lượng lớn.

Vị tướng này cũng không quên trấn an người dân châu Âu khi cho rằng bất chấp sự gia tăng tiềm lực quân sự, Nga sẽ không thể khiến các đội quân châu Âu bị bất ngờ nếu lên kế hoạch tấn công các quốc gia vùng Baltic.

Ông Huber không nói dựa trên cơ sở nào để cho rằng quân đội Nga nhất định sẽ tấn công các quốc gia vùng biên Baltic. Có lẽ ông muốn nhấn mạnh vai trò của mình trên cương vị là chỉ huy lữ đoàn đang đồn trú tại Litva. Theo lời ông, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công, quân đội Đức sẽ lập tức bảo vệ người dân Litva.

Trong trường hợp bị tấn công, lực lượng quân đội Đức tại Litva sẽ không giữ thái độ chờ đợi và trông chờ vào việc điều chuyển các lực lượng chủ lực từ Đức sang. Họ có nghĩa vụ phải lập tức bước vào chiến đấu với quân số và trang thiết bị hiện đã có sẵn trong khu vực.

Tuy nhiên, vị tướng này không giải thích số lượng 2.000 binh sĩ Đức đó sẽ đủ sức cầm cự được bao lâu trong các cuộc giao tranh ác liệt.

Theo Topwar



