Nga đang phản ứng mạnh mẽ trước việc Pháp xác nhận rằng nước này sẽ định kỳ cử quân nhân đến Ukraine để tham gia công tác huấn luyện và hỗ trợ bảo trì vũ khí.

Hãng truyền thông ABC News (Mỹ) ngày 18/11 đưa tin, Nga đang phản ứng mạnh mẽ trước thông tin xác nhận từ Pháp rằng nước này sẽ định kỳ cử quân nhân đến Ukraine để huấn luyện và bảo trì một số loại vũ khí mà nước này đã cung cấp cho Kyiv trong cuộc xung đột với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Thứ trưởng Quốc phòng Pháp Alice Rufo (trái). Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố: "Đây không còn là 'ủng hộ Ukraine' nữa, mà là trực tiếp tham gia vào cuộc chiến."

Tuy nhiên, phía Pháp khẳng định rằng các quân nhân và chuyên gia vũ khí của họ không phải là "đơn vị chiến đấu".

"Vì chúng tôi không có chiến tranh với Nga, nên trên thực tế, đây không phải là các đơn vị chiến đấu", Thứ trưởng Quốc phòng Pháp Alice Rufo cho biết.

Phát biểu với đài truyền hình RMC (Pháp) vào ngày 18/11, bà Rufo cho biết các quân nhân Pháp "ở rất xa tiền tuyến. Họ đến để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên."

Bà không nêu rõ quân số, nhưng cho biết đó là "một số quân nhân, chuyên gia, bao gồm cả kỹ sư vũ khí, những người làm việc (hoặc có thể đến làm việc) theo định kỳ để bảo trì các thiết bị phức tạp, chẳng hạn như máy bay Mirage hoặc pháo Caesar, và cung cấp khóa huấn luyện chuyên sâu về một số thiết bị nhất định".

Năm ngoái, Pháp đã lần đầu tiên bàn giao máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 cho Ukraine và đào tạo phi công cũng như thợ máy để vận hành loại máy bay này. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết những máy bay này đã giúp Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Bộ này cũng cho biết, nhờ sự đóng góp từ các đồng minh và những thương vụ mua sắm, lực lượng pháo tự hành Caesar độ chính xác cao do Pháp sản xuất của Ukraine đã phát triển trở thành lực lượng lớn nhất thế giới.

Pháp còn cung cấp bom chính xác, tên lửa hành trình, hệ thống phòng không, xe tăng hạng nhẹ và các thiết bị khác cho Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Pháp Rufo nói với các nhà lập pháp nước này hôm 17/11 rằng Pháp đang "tăng cường" hỗ trợ Kyiv trước chiến dịch không kích của Nga nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine. Bà khẳng định "hoàn toàn không có ý định tham chiến" và mô tả cáo buộc của Ngoại trưởng Nga Lavrov rằng Pháp trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột là "vô lý".

Bà Rufo cho biết chỉ có một số lượng "rất hạn chế" quân nhân Pháp tham gia vào các nhiệm vụ "vô cùng hạn chế" này.

Những bình luận của Thứ trưởng Quốc phòng Pháp được đưa ra sau khi truyền thông nước này (bao gồm đài phát thanh RFI và báo Le Monde) đưa tin rằng các nhóm nhỏ quân nhân Pháp đã lưu lại Ukraine theo các đợt luân phiên ngắn hạn – một phần trong chiến dịch có tên gọi "Operation Volia" – ít nhất là từ mùa hè năm nay.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết hôm 17/11 tại một cuộc họp báo ở Manila (Philippines) - nơi ông đang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - rằng các quân nhân Pháp đã hoạt động tại Ukraine hơn sáu tháng và Pháp không phải là quốc gia duy nhất cung cấp sự hỗ trợ như vậy.

"Chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình thông qua các kênh thông tin hiện có, cảnh báo các quốc gia liên quan rằng đây không còn là 'ủng hộ Ukraine' nữa mà là trực tiếp tham gia vào cuộc chiến", ông nói mà không nêu tên các quốc gia đó.

"Việc này cũng tương tự như hỗ trợ [Ukraine] trong việc xác định mục tiêu, cung cấp dữ liệu vệ tinh và nhiều việc khác", ông Lavrov nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ coi bất kỳ quân nhân nước ngoài nào hiện diện ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp và quân đội Nga sẽ quyết định nên phản ứng ra sao.

Thứ trưởng Quốc phòng Pháp Alice Rufo cho biết các quân nhân Pháp "ở rất xa tiền tuyến. Họ đến để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên." Ảnh: Getty Images

Theo ABC News, Vương quốc Anh có quân nhân tại Ukraine, nhưng các quan chức nước này chưa tiết lộ số lượng cũng như vai trò của họ. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận hai trường hợp quân nhân Anh thiệt mạng tại Ukraine trong năm qua, nguyên nhân đều do tai nạn.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2/2022, hàng chục quốc gia đã huấn luyện hơn 100.000 binh sĩ Ukraine tại các địa điểm bên ngoài lãnh thổ nước này (ở Pháp, Anh, Mỹ, Ba Lan, Đức và nhiều nơi khác) bao gồm cả việc sử dụng hệ thống tên lửa Patriot, máy bay chiến đấu F-16 và các thiết bị khác. Họ cũng đã huấn luyện tân binh, sĩ quan, y tá và các chuyên gia khác cho cuộc chiến.



