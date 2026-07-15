Tưởng cơ thể đang “thải độc” sau say rượu, người đàn ông Hà Nội phải nhập viện khẩn vì mất máu

Nghĩ chỉ là nôn ói do say rượu sau cuộc nhậu, người đàn ông 50 tuổi không ngờ mình bị rách niêm mạc vùng nối thực quản - dạ dày, dẫn đến xuất huyết tiêu hóa.

Nhập viện sau cuộc nhậu

Bệnh nhân T.Q.V. (50 tuổi, Hà Nội) được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nôn ra máu đỏ tươi.

Theo người bệnh, hai ngày trước nhập viện, sau khi uống nhiều rượu trong một cuộc nhậu, ông liên tục buồn nôn và nôn nhiều lần. Bệnh nhân V nghĩ nôn là rất bình thường sau say rượu, giúp thải độc ra ngoài nên không đi khám.

Không lâu sau, bệnh nhân V nôn ra dịch lẫn máu tươi hai lần, đi ngoài phân đen nên đi khám. Các bác sĩ đã nội soi cấp cứu, cầm máu và ngay lập tức chuyển người bệnh vào bệnh viện để điều trị nội trú.

Khi nhập viện, bệnh nhân có mạch nhanh 116 lần/phút. Thăm khám trực tràng ghi nhận phân đen, cho thấy tình trạng xuất huyết tiêu hóa vẫn đang tiếp diễn.

Các xét nghiệm cho thấy số lượng bạch cầu tăng cao lên 18,4 G/L; chỉ số ure máu tăng 14,33 mmol/L. Đáng chú ý, huyết sắc tố của bệnh nhân liên tục giảm từ 12,8 g/dL khi nhập viện xuống còn 11,6 g/dL rồi 11,1 g/dL trong những ngày tiếp theo, phản ánh tình trạng mất máu.

Qua nội soi thực quản - dạ dày, các bác sĩ phát hiện một vết rách dọc tại vùng tâm vị đang rỉ máu đỏ tươi, dạ dày chứa nhiều máu. Ê-kíp đã tiến hành kẹp hai clip cầm máu ngay tại vị trí tổn thương, giúp vết rách ngừng chảy máu hoàn toàn.

Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa cao do hội chứng Mallory-Weiss.

Bệnh nhân bị chảy máu đường tiêu hóa do nôn nhiều.

Vì sao nôn nhiều lại có thể gây xuất huyết tiêu hóa?

ThS.BS Nguyễn Xuân Tuyến, Phó khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, cho biết hội chứng Mallory-Weiss là tình trạng xuất hiện các vết rách ở lớp niêm mạc vùng nối giữa thực quản và dạ dày (tâm vị). Đây là một trong những nguyên nhân thường gặp gây xuất huyết tiêu hóa trên nhưng nhiều người ít biết đến.

Nguyên nhân chủ yếu là sự tăng áp lực đột ngột trong ổ bụng và dạ dày khi nôn hoặc ói quá mạnh. Áp lực lớn khiến lớp niêm mạc vùng tâm vị bị rách, làm tổn thương các mạch máu bên dưới và gây chảy máu.

Rượu bia là yếu tố nguy cơ điển hình vì dễ gây say, kích thích nôn nhiều. Tuy nhiên, hội chứng này cũng có thể xuất hiện sau những cơn ho kéo dài, rặn mạnh khi đại tiện, mang vác vật nặng hoặc ở người mắc các bệnh gây nôn mửa kéo dài, thoát vị hoành hay trào ngược dạ dày - thực quản.

Theo bác sĩ Tuyến, đa số trường hợp mắc hội chứng Mallory-Weiss có tiên lượng tốt nếu được phát hiện và can thiệp nội soi cầm máu kịp thời. Tuy nhiên, nếu mất máu nhiều hoặc điều trị muộn, người bệnh có thể rơi vào tình trạng sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

Để phòng ngừa biến chứng, bác sĩ Tuyến khuyến cáo người dân hạn chế uống rượu bia, không cố gắng nôn khi say rượu, đồng thời điều trị sớm các bệnh lý dạ dày - thực quản có sẵn.

Đặc biệt, nếu sau khi nôn xuất hiện các dấu hiệu như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hoa mắt, chóng mặt hoặc mệt lả, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được nội soi và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.