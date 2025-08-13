Tưởng chỉ tăng huyết áp, ai ngờ bị u tuyến thượng thận khổng lồ

Ca mới nhất mắc bệnh hiểm liên quan đến huyết áp vừa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM) phẫu thuật thành công là bà N.T.C ( 68 tuổi).

Bác sĩ xem bệnh án của bà N.T.C

Bà C. bị tăng huyết áp kéo dài nhiều năm, điều trị không hiệu quả. Sau khi có kết quả nghi ngờ khối u tuyến thượng thận, bà quyết định đến khám và phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh.

ThS.BSCK1 Lê Thanh Quang, Trưởng Khoa Ngoại Tổng quát bệnh viện, cho biết khối u tuyến thượng thận có kích thước 11 cm và có thể đã tồn tại 4-5 năm. Với kích thước này, những trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh đơn sơ không thể phát hiện được, ngay cả như máy siêu âm tổng quát.

Bà C. được các bác sĩ phẫu thuật nội soi u tuyến thượng thận thành công

Khó khăn nhất của ca bệnh này là nguy cơ huyết áp dao động gây chảy máu cao trong lúc phẫu thuật. Với những khối u lớn nằm ở vị trí khó, đa số bác sĩ thường chọn mổ mở vì u nằm gần các cơ quan quan trọng như lách, tụy, tá tràng, động mạch chủ bụng.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, BS Quang đã thực hiện mổ nội soi thành công cho bà C. trong vòng 3 giờ 30 phút. Sau 3 ngày mổ, bệnh nhân đi lại được, trung - đại tiểu tiện bình thường và đã xuất viện.

"Từ ca bệnh này cho thấy khi bị tăng huyết áp, dù là người lớn tuổi hay người trẻ đều tiềm ẩn những bệnh lý nguy hiểm. Việc tầm soát, điều trị kịp thời là rất cần thiết. Bệnh viện từng ghi nhận nhiều trường hợp không khám bệnh định kỳ, không tầm soát hàng năm, cứ nghĩ là bệnh mạn tính đơn giản..., đến khi phát hiện thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng"-BS Quang khuyến cáo.