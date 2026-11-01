Từng thông báo ngừng hoạt động từ đầu tháng 7, quán bột chiên Đạt Thành ở TP.HCM nay đã bán trở lại trong một con hẻm trên đường Võ Văn Tần.

Đầu tháng 7 vừa qua, thông tin quán bột chiên Đạt Thành trên đường Võ Văn Tần, TP.HCM ngừng hoạt động sau hơn 30 năm khiến nhiều thực khách tiếc nuối. Với những người từng ghé quán từ thời còn đi học hay đã quen với hương vị nơi đây suốt nhiều năm, việc một địa chỉ ăn vặt lâu đời bất ngờ đóng cửa cũng đồng nghĩa với nguy cơ mất đi một phần ký ức quen thuộc.

Thế nhưng, sau hơn 3 tháng, bột chiên Đạt Thành đã bất ngờ bán trở lại. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên ngày 27/10, quán hiện nằm trong hẻm 258/34 đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM, gần đối diện với mặt bằng cũ.

Bột chiên Đạt Thành trở lại sau 3 tháng đóng cửa. Ảnh: Sài Gòn Đa Sắc

Khác với hình ảnh một quán ăn quen thuộc trên mặt tiền đường Võ Văn Tần trước đây, địa chỉ mới của Đạt Thành có quy mô giản dị hơn. Một xe bột chiên được đặt trong hẻm, các công đoạn chế biến vẫn do những người từng gắn bó với quán suốt nhiều năm đảm nhận.

Quán đã mở bán trở lại khoảng giữa tháng 10, sau khi gia đình quyết định tiếp tục kinh doanh tại căn nhà tổ tiên. Hiện quán chủ yếu phục vụ khách mua mang đi và đơn đặt qua các ứng dụng giao hàng, không còn duy trì không gian ăn uống tại chỗ như trước.

Địa chỉ mới của quán nằm trong hẻm 258/34 Võ Văn Tần đối diện với tiệm Đạt Thành cũ (số 277). Ảnh: Sài Gòn Đa Sắc

Chia sẻ với báo Thanh Niên, bà Mỹ (48 tuổi), đại diện quán, cho biết quyết định đóng cửa mặt bằng cũ xuất phát từ việc các chị em và người thân trong gia đình đã lớn tuổi, sau nhiều chục năm làm việc cũng cần thời gian nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, khoảng hơn 10 ngày trước, gia đình đã quyết định mở bán trở lại. Theo bà Mỹ, hiện chỉ còn 3 người trong nhà đủ sức khỏe tiếp tục công việc nên mô hình mới được thu gọn, chủ yếu bán mang đi tại căn nhà của tổ tiên thay vì quay lại mặt bằng cũ.

Quán chủ yếu bán mang đi và hiện tại chỉ còn 3 người làm. Ảnh: Sài Gòn Ăn Uống

Bà Mỹ cũng cho biết quán vẫn giữ hương vị quen thuộc từng làm nên tên tuổi Đạt Thành. Với những thực khách đã gắn bó từ lâu, đây có lẽ là điều đáng mừng nhất sau thông tin quán ngừng hoạt động hồi tháng 7.

Ảnh: Sài Gòn Ăn Uống

Đạt Thành vốn là một trong những địa chỉ bột chiên lâu năm trên đường Võ Văn Tần. Theo chia sẻ của bà Mỹ, quán đã truyền qua hai thế hệ và gắn bó với khu vực này từ rất lâu.

Không chỉ có bột chiên, thực đơn của quán còn có nhiều món ăn vặt quen thuộc như nui chiên, khoai môn chiên, bánh hẹ, gỏi bò, há cảo và gỏi cuốn. Những món ăn bình dân ấy góp phần tạo nên sức hút của một địa chỉ mà nhiều thực khách đã quen ghé qua trong suốt nhiều năm.

Đầu tháng 7 vừa qua, thông tin quán bột chiên Đạt Thành trên đường Võ Văn Tần, TP.HCM ngừng hoạt động sau hơn 30 năm khiến nhiều thực khách tiếc nuối.

Trước khi thông tin mở bán trở lại được chia sẻ, việc Đạt Thành đóng cửa từng khiến nhiều người tiếc nuối. Thời điểm đó, một số thực khách và người từng gắn bó với quán đã nhắc đến nơi này như một phần ký ức của những năm tháng đi học, những buổi ăn vặt cùng bạn bè hay những lần ghé lại sau thời gian dài.

Trong nhiều năm hoạt động, bột chiên Đạt Thành được xem là một quán ăn vặt quen thuộc của người Sài Gòn

Giờ đây, sự trở lại của Đạt Thành không đồng nghĩa với việc mọi thứ được khôi phục nguyên vẹn như trước. Quán đã chuyển vào hẻm, thu gọn nhân lực và thay đổi cách phục vụ để phù hợp hơn với điều kiện của gia đình. Dẫu vậy, việc vẫn có thể tìm mua món ăn quen thuộc sau hơn 3 tháng tưởng như đã phải chia tay cũng đủ khiến những thực khách yêu mến Đạt Thành có thêm một lý do để vui mừng.

Địa chỉ mới: Hẻm 258/34 đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM. Quán chủ yếu bán mang đi và nhận đơn qua ứng dụng giao hàng.