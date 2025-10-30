Tuổi thọ người Nhật đang ở mức cao nhất mọi thời đại: 8 thói quen hàng ngày giúp sống khỏe trăm tuổi

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 12/9 thông báo số công dân trên 100 tuổi ở nước này đạt 99.763 người tính đến tháng 9, duy trì đà tăng trong 55 năm liên tiếp và là mức cao chưa từng thấy.

Trong số gần 100.000 người trên 100 tuổi ở Nhật, các cụ bà chiếm tới 88%. Người cao tuổi nhất là cụ bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi, đến từ ngoại ô thành phố Nara. Người đàn ông cao tuổi nhất là cụ ông Kiyotaka Mizuno, 111 tuổi, đến từ thành phố ven biển Iwata.

Vào "Ngày Kính lão" (15/9), chính phủ Nhật Bản tặng thư chúc mừng và một chiếc cốc bạc cho những người mới bước sang tuổi 100. Năm nay, hơn 52.000 người đủ điều kiện nhận món quà ý nghĩa này.

Tại Nhật Bản, đặc biệt Okinawa - vùng đất có mật độ người trăm tuổi cao nhất thế giới đã cho thấy họ không chỉ sống lâu, mà sống vui khỏe mỗi ngày. Dù cao tuổi, họ vẫn có thể làm vườn, đi bộ, nấu ăn, cười nói...

Dưới đây là 8 thói quen hàng ngày âm thầm kéo dài tuổi thọ của người Nhật.

Nhật Bản là một trong số các quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới

1. Lối sống năng động

Cứ 6h30 sáng hàng ngày, trên đường phố Nhật Bản lại xuất hiện những nhóm người từ già đến trẻ tập rajio taiso qua đài radio. Đây là chương trình tập thể dục buổi sáng ra đời từ năm 1928 và tồn tại cho đến tận ngày nay, trở thành một nét văn hóa đặc trưng của đất nước Mặt trời mọc

Ngoài tập rajio taiso, người dân Nhật Bản đi bộ rất nhiều. Nhật Bản phát triển cơ sở hạ tầng rất chú trọng cho việc đi bộ thuận tiện và bạn có thể thấy việc đi lại hàng ngày ở các thành phố lớn rất sôi động.

Hầu hết mọi người đều đi bộ hoặc đạp xe đến ga tàu điện ngầm, sau đó họ đứng trên tàu suốt lộ trình cho đến ga đích, họ xuống tàu và tiếp tục đi bộ đến chỗ làm.

Cuộc khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe quốc gia do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thực hiện năm 2019 cho thấy mỗi ngày nam giới Nhật Bản trung bình đi gần 7.000 bước, còn phụ nữ đi bộ khoảng 6.000 bước.

Khoảng 98% trẻ em Nhật Bản cũng đi bộ hoặc đạp xe đến trường.

2. Kết nối xã hội

Cô đơn rút ngắn tuổi thọ tương đương hút 15 điếu thuốc/ngày. Người Nhật trăm tuổi tránh điều đó nhờ moai - nhóm hỗ trợ trọn đời. Họ thăm nhau, chia bữa, góp tiền giúp đỡ. Cộng đồng mang lại mục đích, sự ổn định cảm xúc và cảm giác thuộc về. Hàng xóm trò chuyện qua hàng rào, cúi chào nhau buổi sáng - đó không phải hình thức, mà là văn hóa sống.

3. Học một thú vui để giết thời gian

Làm gốm, thư pháp, cắm hoa (ikebana), may vá - những sở thích sáng tạo giúp người Nhật lớn tuổi đạt trạng thái dòng chảy: đắm chìm, quên thời gian.

Dòng chảy cải thiện tâm trạng, giảm lo âu, tăng nhận thức và trí nhớ. Quan trọng hơn, nó mang lại ý nghĩa: bạn tạo ra thứ gì đó bằng tay, chứng minh giá trị bản thân vẫn còn.

Lối sống Ikigai đặc biệt phổ biến ở Okinawa, Nhật Bản - nơi có rất nhiều cư dân có tuổi thọ trên 100 tuổi, không hề tồn tại khái niệm “nghỉ hưu.”

4. Thực hành lòng biết ơn hàng ngày

Lòng biết ơn được lồng ghép vào đời sống: cúi đầu trước bữa ăn, nói itadakimasu ("Tôi xin khiêm tốn nhận"), cảm ơn người khác, suy ngẫm trước khi ngủ.

Khoa học chứng minh lòng biết ơn giảm cortisol, tăng hoạt động vùng não liên quan đến hạnh phúc. Nó củng cố mối quan hệ, lan tỏa niềm vui. Ghi 3 điều biết ơn mỗi đêm có thể thay đổi toàn bộ tư duy.

5. Tắm hơi

Nghi thức tắm hơi không chỉ là thư giãn mà còn tốt cho sức khỏe. Sau một ngày dài làm việc, người dân xứ Phù Tang sẽ đến suối nước nóng để giải tỏa những căng thẳng về tinh thần và thể chất cũng như chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho ngày làm việc hôm sau.

6. Uống trà xanh

Người Nhật rất thích trà xanh, được đánh giá cao nhờ các hợp chất chống oxy hóa mạnh được gọi là catechin có khả năng chống ung thư, bệnh tim và chống virus. Người Nhật thường dùng trà xanh không thêm đường.

7. Ikigai - Sống có mục đích

Ikigai là một triết lý cổ xưa của người Nhật cho rằng người ta phải tìm kiếm niềm vui và mục đích nào đó trong cuộc sống thay vì chỉ tồn tại. Cuộc sống là việc thực hành để hướng bạn tới sự thỏa mãn.

Khái niệm này không mang tới cho bạn sự hài lòng ngay lập tức mà giúp bạn xác định mục đích sống, sứ mệnh cá nhân của bạn và khai thác toàn bộ tiềm năng cuộc sống. Theo các nhà tâm lý học, nó dẫn đến cảm giác tự trọng cao hơn.

Người dân Okinawa sống một cuộc đời tích cực và hạnh phúc, trong đó họ trân trọng cộng đồng và xây dựng mối liên kết chặt chẽ cùng sự chia sẻ với tất cả những người xung quanh.

8. Thói quen ăn uống - Điều quan trọng nhất

Chế độ ăn của người Nhật mang đến một "bản thiết kế" cho quá trình lão hóa khỏe mạnh. Bằng cách kết hợp những thực hành này vào cuộc sống hàng ngày, mỗi người có thể nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Chế độ ăn của người Nhật được biết đến là một trong những chế độ ăn cân bằng nhất trên thế giới và nhờ đó, người dân có xu hướng sở hữu làn da tuyệt vời và sống thọ.

- Ăn cá và hải sản: Việc tiêu thụ thường xuyên cá và hải sản là yếu tố then chốt, cung cấp dồi dào acid béo omega-3 có lợi cho tim và não bộ. Thói quen này không chỉ mang lại nguồn protein chất lượng cao mà còn góp phần vào sự cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể. Chính sự kết hợp giữa hải sản và các thực phẩm tươi sạch đã tạo nên nền tảng cho tuổi thọ ấn tượng của người dân Nhật Bản.

Người Nhật cực kỳ chú trọng ăn uống

- Ăn khoai lang kéo dài tuổi thọ: Khoai lang, đặc biệt là loại khoai lang màu tím "beni imo" ở Okinawa, là thực phẩm chủ yếu và là bí quyết sống thọ của người dân nơi đây. Loại củ này rất giàu chất xơ và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Việc đưa khoai lang vào bữa ăn hàng ngày là một minh chứng cho chế độ ăn dựa trên thực vật, ít calo và giàu dưỡng chất, góp phần kéo dài tuổi thọ của người Nhật.

- Nhất định phải ăn sáng: Bữa sáng được cho là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Vì lý do đó, người Nhật thường đưa cơm trắng nóng ăn kèm với cháo gạo và cá nướng vào thực đơn bữa sáng của họ. Điều này giúp họ cảm thấy no lâu và ngăn ngừa việc ăn vặt không lành mạnh giữa các bữa.

- Ăn có ý thức: "Hara Hachi Bun Me" là một câu nói phổ biến ở Nhật Bản, có thể dịch nôm na là "ăn cho đến khi no 80 %" và đây là điều mà người Nhật tuân thủ nghiêm ngặt. Họ không ăn quá nhiều mà tự dừng lại một cách có ý thức. Thói quen này giúp kiểm soát lượng calo và hỗ trợ tiêu hóa.

- Tự nấu ăn: Người Nhật có xu hướng nghiêng về các món ăn được nấu chín ở mức độ ít và do đó họ chọn các phương pháp nấu ăn như hấp, lên men, nướng, xào nhanh. Ẩm thực Nhật Bản cũng được chế biến bằng cách sử dụng rất ít dầu ăn.

Hơn nữa, tự nấu ăn kích hoạt giác quan, điều chỉnh cảm xúc, biến bữa ăn thành nghi thức trân trọng. Khi tự tay thái, khuấy, nếm, bạn không chỉ nuôi cơ thể mà còn nuôi dưỡng tinh thần.



