Tước giấy phép, cấm hành nghề vĩnh viễn hành vi 'vẽ bệnh moi tiền'

Theo ông Nam, trong thời gian qua, Sở Y tế TPHCM đã ghi nhận và kiên quyết xử lý nhiều trường hợp phòng khám, cơ sở y tế vi phạm các quy định trong hoạt động khám, chữa bệnh. Đáng nói là hành vi lợi dụng người bệnh thiếu thông tin để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Đối với các trường hợp vi phạm, Thanh tra Sở Y tế, nay là Phòng Kiểm tra - Pháp chế, đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời áp dụng các biện pháp bổ sung như đình chỉ hoạt động, tước giấy phép hành nghề, công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở để người dân được biết và cảnh giác.

Ông Nguyễn Hải Nam thông tin tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội (chiều 28/8)

“Tuy nhiên, thực trạng chưa thể xử lý dứt điểm ngay vì một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, có thể kể đến như: Các phòng khám vi phạm thường tìm cách đối phó, thay đổi tên gọi, người đại diện pháp luật hoặc địa điểm hoạt động để tiếp tục hành nghề; một bộ phận người dân, do tâm lý e ngại bệnh tật hoặc mong muốn được khám nhanh, vẫn tìm đến các cơ sở này, vô tình tạo điều kiện cho hành vi vi phạm tiếp diễn” – ông Nam nêu thực trạng.

Theo lãnh đạo Văn phòng Sở Y tế, nhằm kịp thời ứng phó và xử lý tình trạng “vẽ bệnh, moi tiền”, Sở Y tế đang triển khai đồng bộ các giải pháp như: Tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở y tế có nguy cơ vi phạm; xử lý nghiêm và kịp thời khi phát hiện sai phạm; ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, như hệ thống quản lý trực tuyến hoạt động hành nghề khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó là phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện và ngăn chặn cơ sở vi phạm tái hoạt động; đẩy mạnh công tác truyền thông, cảnh báo người dân thông qua các kênh chính thức của Sở Y tế, khuyến nghị người dân chỉ lựa chọn các cơ sở khám, chữa bệnh có đầy đủ giấy phép và uy tín, đồng thời phản ánh kịp thời đến Sở Y tế theo số điện thoại 0967.771.010 hoặc 0989.401.155 khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

“Đặc biệt, Sở Y tế TPHCM đang tham mưu, kiến nghị bổ sung các biện pháp xử phạt hành chính nghiêm khắc hơn, như tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với những cá nhân và cơ sở tái phạm nhiều lần, cố tình trục lợi trên sức khỏe người bệnh” – ông Nam nhấn mạnh.