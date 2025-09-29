Tùng Dương nói về mối quan hệ với Nguyễn Văn Chung

Vừa qua, tại chương trình Lời tự sự, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ cảm xúc khi được hát tại các chương trình âm nhạc trong khuôn khổ đại lễ A80.



Tùng Dương

Anh nói: "Tôi đang trong trạng thái lâng lâng, bay bổng vì Tổ quốc. Đó là điều thiêng liêng nhất với tôi. Tôi nhận ra giá trị của cộng đồng, của sự kết nối, của tinh thần đại đoàn kết. Đó mới là sức mạnh lớn khi mọi người cùng đặt tay lên trái tim trên ngực cùng hát Tiến quân ca.

Đây là tình yêu nước dâng trào, luôn túc trực trong mỗi bản thể con người Việt Nam, chỉ đợi có dịp là tuôn ra.

Đó là nguồn năng lượng tích cực nhất để chúng ta trao cho nhau sự thân thương, trân quý, cố gắng, nỗ lực. Mỗi cá nhân sẽ tạo thành tập thể lớn, cùng nắm tay nhau nhìn về tương lai để xây dựng Việt Nam giàu mạnh.

Khoảnh khắc của người nghệ sĩ đứng trên sân khấu như tôi thực sự quý giá vô cùng. Đối với tôi, đó là khoảnh khắc thăng hoa nhất trong sự nghiệp.

Khi tôi hát trong liveshow cá nhân cũng rất thăng hoa rồi, nhưng khi tham gia concert quốc gia, hát với 60 nghìn khán giả thì cảm giác đặc biệt hơn bao giờ hết".

Nguyễn Văn Chung

Về mối quan hệ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nói: "Tôi và Nguyễn Văn Chung bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1983 nhưng chưa bao giờ có cơ hội cộng tác với nhau.

Nguyễn Văn Chung mấy lần đề cập với tôi hát nhạc bạn ấy nhưng chưa có duyên. Tới khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình quá viral, được mọi người yêu thích thì chúng tôi mới có duyên.

Tôi rất trân quý Nguyễn Văn Chung vì Chung thể hiện là người yêu nước. Tình yêu nước trào dâng trong từng giai điệu, ca từ Chung viết ra trong Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Bài này được thể hiện qua nhiều bản như Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng… Tới lượt tôi thì Chung bảo sẽ viết riêng một bài cho tôi để nói về một Việt Nam tự hào, tươi sáng, đang dần có vị thế lớn mạnh trước bạn bè quốc tế.

Chung đã viết Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai cho tôi, với giai điệu dễ hát, mọi người đều có thể hát được, tinh thần trẻ trung, năng lượng tích cực, mọi người đều có thể nhún nhảy, lắc lư theo".