Tuấn Ngọc sau ly hôn vẫn làm chuyện này với vợ cũ

"20 năm rồi vẫn chưa xong" – Tuấn Ngọc nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ về cuộc sống của mình hiện tại ở tuổi U80, sau khi ly hôn ca sĩ Thái Thảo.

Ông nói: "Tới bây giờ, tôi thấy mình chẳng mất gì cả. Tôi chỉ mất tuổi trẻ thôi. Tôi lớn tuổi rồi mới nhận thấy không có gì bằng tuổi trẻ cả.

Còn với thời gian đã qua, tôi học hỏi được nhiều thứ. Tôi ở tuổi này phải hiểu biết và giỏi hơn tuổi trẻ nhiều lắm nhưng với tuổi trẻ thì tôi đã mất đi rồi. Đó là cái khiến tôi tiếc nuối.

Nhưng sống là phải chấp nhận. Nếu biết chấp nhận thì tôi vẫn hạnh phúc như thường. Ít ra ở tuổi này tôi vẫn có điều kiện để ngồi nhà học hỏi về bản thân, về âm nhạc mà không bị thiếu thốn tiền bạc, kinh tế tới mức phải ra đường kiếm sống.

Bây giờ tôi không đi hát nhiều như hồi trẻ nữa nhưng ít ra tôi vẫn đủ sống, vẫn được đi hát và hàng ngày vẫn luyện tập, tập hát. Chắc ít người biết, tới tận bây giờ tôi vẫn thu âm mỗi ngày. Ở nhà tôi có phòng thu riêng, cũng đơn giản, chỉ cần một dàn máy, một phòng thu và micro là thành phòng thu rồi.

Tôi vẫn luôn phải học hỏi mỗi ngày. Tôi tự thu âm rồi tự nghe để xem mình thiếu sót gì thì sửa".

Nam danh ca cũng tiết lộ về một việc đang thực hiện với vợ cũ: "Tôi đang cố làm cho xong cuốn băng album nhạc Lê Uyên Phương, tôi hát chung với Thái Thảo.

Chúng tôi thu cuốn băng này trong 20 năm rồi mà vẫn chưa xong vì khó tính quá. Cái này cũng có cái hay của nó. Nhiều khi kỹ tính quá cũng không tốt nhưng thà kỹ tính còn hơn không. Tôi dự định đầu năm tới sẽ phát hành album đó".

Về giới nghệ sĩ trẻ ngày nay, Tuấn Ngọc nhận định: "Ở đời chẳng ai hoàn hảo, kể cả giới nghệ sĩ trẻ lẫn nghệ sĩ thời của tôi cũng vậy.

Ở thế hệ của tôi thì có nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên… Ca sĩ thì có Lệ Thu, Thái Thanh, Khánh Ly… Chúng tôi cảm thấy may mắn vì được sinh ra trong thời đó. Thập niên 60, 70 là thời vàng son của âm nhạc Việt Nam nên tôi cảm thấy may mắn vì sống trong nó.

Còn bây giờ ngay cả nhạc Mỹ, nhạc thế giới cũng đi xuống, làm nhạc mì ăn liền, nhạc theo trend, ít giá trị, ít tính nghệ thuật. Tôi không biết khuyên gì cho ca sĩ trẻ vì nếu tôi sống ở thời nay tôi cũng không biết hát thế nào. Nhạc ngày nay viết ra để theo trend, lên nhanh rồi xuống nhanh, ít bài sống mãi".