Đàm Vĩnh Hưng nói thẳng về Mỹ Linh sau tuyên bố của một đồng nghiệp

"Mình sẽ không ngại khi tự nhận là đàn em về tuổi nghề so với Lam Trường, Mỹ Linh... dù mình lớn hơn các em ấy vài tuổi" – Đàm Vĩnh Hưng nói.

Thời gian qua, thông tin danh hài Kiều Oanh lên tiếng nhắc nhở người theo dõi cô về việc Việt Hương là đàn em của mình chứ không phải ngang hàng đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng

Cụ thể, nữ danh hài chia sẻ: "Có này Oanh xin đính chính xíu nhe, thật sự là Việt Hương nhỏ hơn Oanh, chị Hồng Đào mới là bậc tiền bối, còn Việt Hương là đàn em của Oanh, sau Oanh một bậc. Mình phải đính chính vì sợ nhiều người nghĩ lớn hơn là không phải".

Tại một trang mạng xã hội, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới đây cũng đã để lại bình luận về chia sẻ của diễn viên Kiều Oanh. Nam ca sĩ bày tỏ quan điểm: "Kiều Oanh nói lịch sự và nói đúng, vì Hương đúng là đàn em cả tuổi đời lẫn tuổi nghề đối với Oanh!

Cũng giống như mình sẽ không ngại khi tự nhận là đàn em về tuổi nghề so với Lam Trường, Mỹ Linh... dù mình lớn hơn các em ấy vài tuổi".

Bình luận của Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều sự chú ý và đồng tình từ cộng đồng mạng. Nam ca sĩ được khen khiêm tốn và sống có trên có dưới.

Đàm Vĩnh Hưng (tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971) bắt đầu hành trình nghệ thuật từ nghề thợ may, thợ làm tóc và kiên trì theo đuổi đam mê qua nhiều cuộc thi âm nhạc. Sau giải Tư Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1998, anh bắt đầu gây chú ý nhờ chất giọng khào lạ đặc trưng và phong cách trình diễn máu lửa.

Sự nghiệp của anh bứt phá mạnh mẽ từ đầu thập niên 2000 với loạt bản hít như Tình ơi xin ngủ yên, Góc phố dịu dàng, Say tình. Với tư duy âm nhạc linh hoạt, anh gặt hái thành công ở nhiều dòng nhạc từ Pop, Nhạc trẻ, Nhạc xưa đến Bolero, tự dựng nên thương hiệu cá nhân riêng biệt.

Trong giai đoạn đỉnh cao, anh liên tục nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Làn Sóng Xanh, Cống hiến, Mai Vàng. Bên cạnh vai trò ca sĩ, anh còn gặt hái dấu ấn lớn khi làm giám khảo cho nhiều chương trình thực tế đình đám như Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn. Khả năng làm chủ sân khấu cùng cá tính mạnh mẽ đã giúp anh duy trì sức hút kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Anh cũng nổi tiếng là người đi đầu trong việc đầu tư quy mô cho các liveshow cá nhân hoành tráng. Dù hành trình sự nghiệp không ít lần vướng phải sóng gió và tranh cãi dư luận, anh vẫn là một biểu tượng giải trí có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong V-pop.