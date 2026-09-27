"Tôi cũng thôi khắt khe với chính mình" – Nhật Huyền nói.

Mới đây, ca sĩ Nhật Huyền đã chia sẻ đôi dòng tâm sự nhân dịp sắp đón sinh nhật tuổi 45. Cô nói: "Chuẩn bị đón tuổi 45, tôi không còn mong cuộc đời phải hoàn hảo.

Nhật Huyền

Tôi học cách biết đủ với những gì mình đang có, biết ơn những người còn ở bên và bình thản chấp nhận cả những điều chưa thể thay đổi.

Tôi cũng thôi khắt khe với chính mình. Có những điểm khuyết, những nỗi lo, những điều rất riêng mà tôi đã phải học cách sống cùng. Chúng không làm tôi kém giá trị hơn. Chúng chỉ là một phần trong câu chuyện của tôi.

Có lẽ trưởng thành là khi ta không còn cố trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt người khác mà đủ dịu dàng để nói với chính mình: "Thế này cũng được. Mình đã cố gắng đủ nhiều rồi".

Biết đủ không phải là từ bỏ ước mơ. Chấp nhận không phải là đầu hàng. Mà là hiểu rằng, giữa một cuộc đời nhiều bất toàn, được sống bình an với chính mình đã là một điều rất đáng quý. Trân quý những quyết định và được là chính mình!".

Tâm sự của Nhật Huyền nhận được nhiều động viên, khen ngợi từ bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Ai cũng trầm trồ vì ở tuổi U50 nữ ca sĩ vẫn trẻ trung, xinh đẹp.

Nhật Huyền (sinh năm 1982) là một trong những giọng ca soprano nổi bật của dòng nhạc bán cổ điển tại Việt Nam. Cô từng tốt nghiệp Thạc sĩ xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện tại, cô đang giữ vị trí giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Bên cạnh sự nghiệp giảng dạy, cô là một quân nhân mang quân hàm Trung tá thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Được đào tạo bài bản về cổ điển, nữ ca sĩ kiên định với lối tư duy kết hợp nhạc hàn lâm với các chất liệu âm nhạc hiện đại.

Các sản phẩm nghệ thuật của cô thường xuyên nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Trong suốt quá trình cống hiến cho âm nhạc và giáo dục, Nhật Huyền duy trì tinh thần chuyên nghiệp cùng tính kỷ luật cao của người lính. Mới đây, cô vừa cho ra mắt dự án âm nhạc yêu nước mang tên Màu của đất nước – Màu của hòa bình, tiếp tục khẳng định dấu ấn nghề nghiệp sâu sắc và nhận về nhiều lời khen ngợi.