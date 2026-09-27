Nữ ca sĩ lấy chồng Thụy Điển: "Tôi nói luôn, tôi không đánh đổi cái gì hết"

"Tôi nói luôn, tôi không đánh đổi một cái gì hết, chỉ là sự rèn luyện không ngừng" – Đoan Trang nói.

Mới đây, chương trình Ẩn số tỏa sáng đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đoan Trang trong vai trò giám khảo.

Cô chia sẻ: "Ẩn số ở đây bao gồm rất nhiều yếu tố, phải bung ra để gây bất ngờ cho mọi người.

Đoan Trang

Hành trình nghệ thuật của tôi cũng như vậy. Trước khi nổi tiếng, tôi là một sinh viên tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các cuộc thi.

Tôi nói thẳng, bản thân tôi ngày ấy không phải là một thí sinh lập tức tạo ấn tượng về ngoại hình hay sự nổi bật. Biết được điều này, tôi chọn cách học hỏi và liên tục mài giũa bản thân. Mỗi vòng thi trở thành một cơ hội để tôi mang đến một điều khác biệt, từ đó dần tạo được dấu ấn riêng.

Bước ngoặt lớn đến khi tôi giành giải Nhì trong một cuộc thi âm nhạc tại TP.HCM, mở ra con đường ca hát chuyên nghiệp cho tôi. Tôi luôn là một ẩn số trong các cuộc chơi, bởi vì sâu trong đó, tôi càng ngày càng học hỏi để mài dũa bản thân.

Từ một ẩn số, tôi từng bước khẳng định cá tính bằng âm nhạc và không ngừng tìm kiếm những hướng đi riêng. Những sản phẩm như Sô-cô-la, Âm bản, Dạ vũ, Dạ khúc… là tinh thần sáng tạo và mong muốn tìm sự khác biệt ở chính tôi.

Trong hành trình đó, tôi không đánh đổi để có được vị trí hiện tại. Tôi thành công nhờ sự rèn luyện bền bỉ. Tôi nói luôn, tôi không đánh đổi một cái gì hết, chỉ là sự rèn luyện không ngừng.

Chính trải nghiệm nhiều năm làm nghề giúp tôi có những tiêu chí khá rõ ràng khi ngồi vào vị trí giám khảo".

Chia sẻ thêm về cách đánh giá nghệ sĩ trẻ, Đoan Trang nói: "Với một tiết mục của ca sĩ trẻ, điều đầu tiên tôi chú ý là sự ổn định trong giọng hát và cách xử lý ca khúc. Khi một ca sĩ có thể kiểm soát tốt giọng hát trên sân khấu sẽ thể hiện quá trình luyện tập và nền tảng kỹ thuật đã được xây dựng nghiêm túc. Sau đó, những yếu tố như trang phục, vũ đạo, phong cách trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu sẽ cộng hưởng để tạo nên sức hút cho tiết mục.

Phần chính nhất vẫn là sự ổn định trong cái giọng hát, trong cách xử lý của bạn đó. Nghệ sĩ trẻ ngày nay cần xây dựng nền móng đầu tiên. Hành trình làm nghề giống như việc trồng một cái cây. Muốn cây lớn mạnh và đứng vững trước giông bão thì trước hết phải có bộ rễ đủ sâu.

Với nghệ sĩ, gốc rễ ấy chính là chất giọng, kỹ thuật, kiến thức, khả năng học hỏi và sự hiểu rõ chính mình. Người trẻ cần biết điểm mạnh để phát huy, đồng thời nhận diện điểm yếu để từng bước cải thiện.

Mình phải xây từng cái nền móng đầu tiên như là chất giọng, rèn luyện kỹ thuật, rồi mình học hỏi, tìm tòi trong cái phần biểu diễn của mình".