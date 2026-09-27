Nữ diễn viên nói thẳng về mối quan hệ trong quá khứ giữa Lê Dương Bảo Lâm và chồng kém 3 tuổi

"Vợ chồng tôi cũng chơi với Lê Dương Bảo Lâm" – Phương Trinh Jolie chia sẻ.

Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Phương Trinh Jolie. Tại chương trình tuần này, Phương Trinh Jolie chia sẻ về công việc kinh doanh online của mình.

Cô nói: "Cơ duyên tôi đến với kinh doanh bắt đầu vào mùa dịch Covid năm 2020. Đây cũng lúc lúc tôi xây nhà mới bằng khoản tiền tích góp từ công việc diễn viên và ca sĩ. Vốn có nhiều quần áo, phụ kiện đi diễn, tôi nảy ra ý tưởng livestream bán lại những món đồ không còn sử dụng.

Tôi không ngờ, những buổi livestream đầu tiên lại nhận được sự quan tâm từ khán giả. Có những sản phẩm cùng lúc có nhiều người hỏi mua. Điều này khiến tôi bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh một cách nghiêm túc hơn.

Tôi chọn mắt kính để bắt đầu hành trình kinh doanh của mình. Đây là sản phẩm khá thuận tiện để kinh doanh khi phù hợp cho cả nam lẫn nữ, không phải phân chia nhiều kích cỡ và cũng không có quá nhiều biến thể.

Tuy nhiên, việc tìm được nguồn hàng đáp ứng yêu cầu về chất lượng lại không dễ dàng. Tôi phải tìm kiếm qua nhiều nơi trước khi lựa chọn được những sản phẩm có kiểu dáng phù hợp và đảm bảo chất lượng. Bán hàng không đơn giản như người ta nghĩ.

Trong quá trình làm quen với công việc mới, tôi phải ngổi xem Lê Dương Bảo Lâm livestream bán hàng. Tôi rất ngưỡng mộ Lê Dương Bảo Lâm về việc bán hàng online. Cái này là tôi nói thật.

Vợ chồng tôi cũng chơi với Lê Dương Bảo Lâm. Chồng tôi từng cùng Lê Dương Bảo Lâm hợp tác mở một cửa hàng thời trang nam. Lúc đó, tôi có theo dõi những buổi livestream của bạn ấy. Tôi học từ cách nắm bắt tâm lý khách hàng đến việc tạo không khí trong buổi phát sóng, cách kết nối với người xem. Tôi học rất nhiều từ Lê Dương Bảo Lâm. Tôi nói thẳng, Lê Dương Bảo Lâm là bậc thầy livestream.

Tôi thấy, việc dẫn dắt cảm xúc của khán giả không phải điều dễ dàng với một người mới như tôi.

Nhưng càng làm, tôi càng tích lũy được kinh nghiệm và dần tìm ra cách tương tác phù hợp với công việc này. Trước khi có đội ngũ hỗ trợ như hiện tại, tôi phải tự mình xử lý gần như mọi khâu.

Tôi phải đóng gói từng cặp mắt kính, nhập đơn, kiểm tra tin nhắn và có những ngày làm việc đến tận 4 giờ sáng. Sau hơn 5 năm, hiện tại tôi đang duy trì với sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm, đồng thời có đội ngũ hỗ trợ để các hoạt động phía sau được vận hành ổn định.

Công việc kinh doanh của tôi đang rất ổn, đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình tôi".