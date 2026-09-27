HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ diễn viên nói thẳng về mối quan hệ trong quá khứ giữa Lê Dương Bảo Lâm và chồng kém 3 tuổi

Tùng Ninh
|

"Vợ chồng tôi cũng chơi với Lê Dương Bảo Lâm" – Phương Trinh Jolie chia sẻ.

Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Phương Trinh Jolie. Tại chương trình tuần này, Phương Trinh Jolie chia sẻ về công việc kinh doanh online của mình.

Phương Trinh Jolie tiết lộ mối quan hệ với Lê Dương Bảo Lâm và chuyến hành trình kinh doanh - Ảnh 1.

Cô nói: "Cơ duyên tôi đến với kinh doanh bắt đầu vào mùa dịch Covid năm 2020. Đây cũng lúc lúc tôi xây nhà mới bằng khoản tiền tích góp từ công việc diễn viên và ca sĩ. Vốn có nhiều quần áo, phụ kiện đi diễn, tôi nảy ra ý tưởng livestream bán lại những món đồ không còn sử dụng.

Tôi không ngờ, những buổi livestream đầu tiên lại nhận được sự quan tâm từ khán giả. Có những sản phẩm cùng lúc có nhiều người hỏi mua. Điều này khiến tôi bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh một cách nghiêm túc hơn.

Tôi chọn mắt kính để bắt đầu hành trình kinh doanh của mình. Đây là sản phẩm khá thuận tiện để kinh doanh khi phù hợp cho cả nam lẫn nữ, không phải phân chia nhiều kích cỡ và cũng không có quá nhiều biến thể.

Phương Trinh Jolie tiết lộ mối quan hệ với Lê Dương Bảo Lâm và chuyến hành trình kinh doanh - Ảnh 2.

Tuy nhiên, việc tìm được nguồn hàng đáp ứng yêu cầu về chất lượng lại không dễ dàng. Tôi phải tìm kiếm qua nhiều nơi trước khi lựa chọn được những sản phẩm có kiểu dáng phù hợp và đảm bảo chất lượng. Bán hàng không đơn giản như người ta nghĩ.

Trong quá trình làm quen với công việc mới, tôi phải ngổi xem Lê Dương Bảo Lâm livestream bán hàng. Tôi rất ngưỡng mộ Lê Dương Bảo Lâm về việc bán hàng online. Cái này là tôi nói thật.

Vợ chồng tôi cũng chơi với Lê Dương Bảo Lâm. Chồng tôi từng cùng Lê Dương Bảo Lâm hợp tác mở một cửa hàng thời trang nam. Lúc đó, tôi có theo dõi những buổi livestream của bạn ấy. Tôi học từ cách nắm bắt tâm lý khách hàng đến việc tạo không khí trong buổi phát sóng, cách kết nối với người xem. Tôi học rất nhiều từ Lê Dương Bảo Lâm. Tôi nói thẳng, Lê Dương Bảo Lâm là bậc thầy livestream.

Phương Trinh Jolie tiết lộ mối quan hệ với Lê Dương Bảo Lâm và chuyến hành trình kinh doanh - Ảnh 3.

Tôi thấy, việc dẫn dắt cảm xúc của khán giả không phải điều dễ dàng với một người mới như tôi.

Nhưng càng làm, tôi càng tích lũy được kinh nghiệm và dần tìm ra cách tương tác phù hợp với công việc này. Trước khi có đội ngũ hỗ trợ như hiện tại, tôi phải tự mình xử lý gần như mọi khâu.

Tôi phải đóng gói từng cặp mắt kính, nhập đơn, kiểm tra tin nhắn và có những ngày làm việc đến tận 4 giờ sáng. Sau hơn 5 năm, hiện tại tôi đang duy trì với sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm, đồng thời có đội ngũ hỗ trợ để các hoạt động phía sau được vận hành ổn định.

Công việc kinh doanh của tôi đang rất ổn, đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình tôi".

Tình hình nữ nghệ sĩ miền Nam bị ung thư thanh quản, làm gì cũng thất bại
Tags

Phương Trinh Jolie

Lê Dương Bảo Lâm

livestream

kinh doanh online

mắt kính

lý bình

chồng phương trình jolie

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại