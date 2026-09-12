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Mẹ đơn thân nổi tiếng nói thẳng: "Phải biết làm ra tiền"

Tùng Ninh
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"Với riêng bản thân tôi, độc lập trước tiên là phải biết làm ra tiền, phải có tài chính thì mới lo mọi thứ một mình được" – Thân Thúy Hà nói.

Vừa qua, tại chương trình Antrinh, diễn viên Thân Thúy Hà đã lên tiếng khi được hỏi lời khuyên dành cho các phụ nữ độc lập.

Cô nói thẳng: "Bản thân tôi không biết khuyên như thế nào vì độc lập không có nghĩa lúc nào cũng đẹp và hoàn hảo hết đâu. Đôi khi cũng sẽ có những mặt nọ mặt kia.

Mẹ đơn thân nổi tiếng nói thẳng: "Phải biết làm ra tiền" - Ảnh 1.

Với riêng bản thân tôi, độc lập trước tiên là phải biết làm ra tiền, phải có tài chính thì mới lo mọi thứ một mình được.

Tiếp đó, phải có chính kiến. Cá nhân tôi không thích sống dựa dẫm vào ai hết nên phải tự giải quyết mọi chuyện của cuộc đời mình. Khi nào mình cảm thấy đường cùng, tuyệt vọng, không còn cách nào khác, buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của người khác thì cứ mở lời ra nhờ mọi người xung quanh.

Tôi độc lập chứ không phải chảnh chọe. Tôi mạnh mẽ để xử lý mọi vấn đề mà không làm phiền tới ai thôi nhưng vẫn có lúc không thể tự xử lý được.

Trong cuộc sống, không thể lúc nào cũng tự hào rằng tôi tự làm được hết mọi việc, đàn ông làm được gì tôi làm được cái đó. Có những việc cần đến tay chân, sức mạnh mà chỉ đàn ông mới làm được thì tôi vẫn phải nhờ.

Mẹ đơn thân nổi tiếng nói thẳng: "Phải biết làm ra tiền" - Ảnh 2.

Hay với bạn bè chị em phụ nữ với nhau, nhiều lúc cũng phải nhờ đến họ. Đôi khi chỉ là một lời khuyên, một lời sẻ chia chạm đến cảm xúc có thể giúp tôi suy nghĩ ra cách xử lý nhiều vấn đề trong cuộc sống".

Diễn viên Thân Thúy Hà là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với hàng loạt vai diễn truyền hình sắc sảo, ấn tượng. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, cô chọn làm mẹ đơn thân một mình nuôi con trai lớn Duy Anh.

Đến năm 2019, nữ diễn viên sinh thêm con gái thứ hai (bé Hera) tại Mỹ và quyết định giữ kín danh tính cha của bé.

Hiện tại ở tuổi U50, cô vừa miệt mài đóng phim kiếm thu nhập, vừa tự tay chăm sóc hai con trong căn nhà tràn ngập cây xanh tại TP.HCM. Dù hành trình nuôi con độc lập gặp không ít áp lực, Thân Thúy Hà vẫn giữ vững tinh thần mạnh mẽ, tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.

Nam NSND là thạc sĩ nói thẳng: "Không thể nghĩ mình học nhiều, trình độ cao hơn mà đòi nhiều tiền hơn"
Tags

Thân Thúy Hà

mẹ đơn thân

tài chính

sao Việt

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