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Nữ ca sĩ 45 tuổi chưa chồng: "Người đàn ông của tôi dù xấu hay đẹp tôi vẫn thương"

Tùng Ninh
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"Người ta là hoa hậu mới quyền lựa chọn, chứ tôi là ca sĩ thì cũng đơn giản thôi" – Băng Tâm nói.

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ Băng Tâm phải thực hiện thử thách của nhà thiết kế Thái Nguyễn về việc lựa chọn giữa người đàn ông xấu và người đàn ông giàu để kết hôn.

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Băng Tâm

Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: "Người ta là hoa hậu mới quyền lựa chọn, chứ tôi là ca sĩ thì cũng đơn giản thôi. Để lựa chọn thì tôi nói thẳng luôn, tôi chọn người giàu. Tôi nghĩ, người giàu là người thông minh và thành công, bản lĩnh. Họ phải bản lĩnh và thông minh thì mới giàu được.

Vì thế nên giàu mà có xấu tôi cũng chọn. Nhưng nếu xấu mà nghèo thì tôi vẫn chọn nếu có ý chí. Hơn nữa, xấu nhưng nam tính thì vẫn được mà. Tôi nói không phải, nhưng nhiều người đàn ông đẹp nhưng không nam tính, thành ra tôi chọn người đàn ông nam tính, còn ngoại hình không quan trọng.

Tôi mê cái đẹp nhưng là đẹp cho tôi, tôi muốn mình phải đẹp, chỉn chu nhưng với người đàn ông tôi quen thì tôi không cần người đó phải đẹp. Nếu may mắn quen được một người đẹp thì đó là phần thưởng cho tôi nhưng tôi không quan trọng phải tìm kiếm người đẹp trai.

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Người đàn ông của tôi dù xấu hay đẹp tôi vẫn thương, vẫn ghen, vẫn sợ mất. Tôi là người rất chung thủy. Tính tôi giống mẹ tôi, ghen nhưng không nói ra cho biết ngay mà để đó để xử lý tường tận.

Tôi còn có kiểu giận nhưng không nhớ vì sao mình giận. Có lần tôi giận bạn trai mấy ngày không nói năng gì. Bạn trai hỏi sao lại giận thì không quên hẳn lý do, không nhớ nổi.

Sau lần đó, tôi ghi hẳn ra giấy rằng vào ngày này, giờ này anh đã làm chuyện gì khiến em giận".

Ca sĩ Băng Tâm là một trong những giọng ca dòng nhạc quê hương và bolero hàng đầu tại thị trường hải ngoại. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm cùng phong cách biểu diễn dịu dàng, cô nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả.

Bên cạnh nhan sắc đằm thắm mang đậm nét đẹp truyền thống Việt Nam, Băng Tâm còn sở hữu lối hát tự nhiên, giàu cảm xúc mà không kém phần mượt mà. Đến nay, cô vẫn giữ vững vị trí đặc biệt trong lòng những người yêu âm nhạc trữ tình xa xứ.

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Tags

Băng Tâm

ca sĩ

âm nhạc

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