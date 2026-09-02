Nữ ca sĩ hải ngoại nói thẳng: "Mình không là một hình bóng của bất cứ ai hết"

"Vì vậy, tôi nói thẳng" – Hồ Lệ Thu nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ hải ngoại Hồ Lệ Thu trong vai trò giám khảo.



Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm nghề nghiệp: "Tôi đặc biệt đề cao cảm xúc trong một tiết mục. Với tôi, thuật là nền tảng cần thiết nhưng chưa đủ để biến một người hát hay thành một nghệ sĩ thực thụ.

Hồ Lệ Thu

Khi một nghệ sĩ bước lên sân khấu thì tất cả những yếu tố đó đều rất là cần thiết. Nhưng với một nghệ sĩ lâu năm, tôi lại quan trọng hơn với cảm xúc của bài hát. Tại vì khi mình hát với cảm xúc từ trái tim của mình thì sẽ chạm được trái tim khán giả.

Một người nghệ sĩ thực thụ phải biết đặt mình vào câu chuyện của ca khúc. Không chỉ đơn thuần xử lý đúng nốt nhạc hay phô diễn kỹ thuật, người hát cần truyền được tâm hồn và trải nghiệm của mình vào từng câu hát.

Một người hát hay là họ có thể vận dụng kỹ năng, kỹ thuật. Nhưng mà một người nghệ sĩ thực thụ là sống bằng cả tâm hồn trong cái bài hát.

Tôi với âm nhạc từ rất sớm và từng tham gia nhiều cuộc thi văn nghệ trong những năm còn đi học. Nhưng chính tôi từng không nhận được sự đồng thuận của gia đình khi quyết định theo đuổi nghệ thuật.

Ba tôi là một nhạc sĩ nhưng lại không muốn tôi đi theo con đường nghệ thuật. Chính vì vậy, tôi âm thầm đăng ký tham gia các cuộc thi mà không cho ba biết. Nhiều người trong ban giám khảo khi ấy lại là bạn bè của ba. Tôi muốn tự mình chứng minh khả năng thay vì nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ gia đình.

Tôi nói thẳng với ba, con không muốn ba gửi ai cả. Vì nếu con đậu được thì người ta nói là đây là sự nhờ cậy. Còn nếu con mà không đậu thì đó là xác định được khả năng con tới đâu.

Ngay từ những ngày đầu, tôi đã lựa chọn con đường tự khẳng định bản thân bằng năng lực và sự nỗ lực.

Theo tôi, để một nghệ sĩ thành công, năng khiếu là điều cần thiết nhưng chưa bao giờ là yếu tố duy nhất.

Một người nghệ sĩ thành công là nó phải có cả hai. Năng khiếu là phải có. Khi mình đã có năng khiếu rồi, mình sống với đam mê thì mình phải rèn luyện cái năng khiếu đó để mình phải nỗ lực thì mình mới thành công được.

Chính tinh thần ấy giúp tôi duy trì tình yêu với âm nhạc qua nhiều năm. Tôi từng có thời gian tạm gác công việc nghệ thuật khi lập gia đình, nhưng âm nhạc chưa bao giờ thực sự rời khỏi cuộc sống.

Sau những biến động riêng, niềm đam mê lại tiếp tục được thắp lên mạnh mẽ hơn. Tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ âm nhạc.

Âm nhạc còn là nơi để tôi gửi gắm những trải nghiệm của cuộc đời. Mỗi khi tôi có một chuyện gì xảy ra trong cuộc sống thì tôi lại có một bài hit.

Những vui buồn, mất mát hay biến cố vì thế trở thành chất liệu để nữ ca sĩ đưa vào âm nhạc.

Khi mình hát cho chính mình, hát từ trái tim thì từ trái tim nó lại chạm đến trái tim của rất nhiều người.

Những trải nghiệm đi qua cuộc đời chính là gia vị giúp một bài hát trở nên sâu sắc và đậm đà hơn".

Tiếp đó, Hồ Lệ Thu nói thẳng với các đàn em trẻ: "Các bạn trẻ hiện nay có nhiều lợi thế khi được tiếp cận với công nghệ, trường lớp và các phương tiện truyền thông hiện đại. Tuy nhiên, quá nhiều lựa chọn cũng có thể khiến người trẻ khó xác định vị trí phù hợp với mình.

Vì vậy, tôi nói thẳng, mình phải là mình. Mình không là một hình bóng của bất cứ ai hết".