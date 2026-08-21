Niềm tự hào của vợ cũ Bằng Kiều sau 17 năm

"Tôi rất tự hào" – Trizzie Phương Trinh nói.

Mới đây, tại một livestream, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã bày tỏ niềm tự hào của mình. Cô nói: "Tôi rất tự hào vì ở Mỹ có một hội nghệ sĩ tồn tại lâu dài như hội nghệ sĩ tâm linh của chúng tôi, kéo dài tới giờ đã 17 năm.

Trizzie Phương Trinh

Tôi ở Mỹ từ nhỏ, chưa bao giờ thấy một hội nhóm nghệ sĩ người Việt nào lại chơi với nhau, tồn tại lâu bền đến thế, các hội nhóm khác còn không được tới 2, 3 năm.

Chúng tôi không phải lâu lâu mới gặp nhau một lần mà tháng nào, tuần nào cũng gặp. Bây giờ các anh chị em còn gặp nhau mỗi sáng để thiền cùng nhau. Để được như ngày hôm nay, chúng tôi cũng trải qua nhiều sóng gió lắm".

MC Khánh Hoàng tiếp lời: "Đúng vậy, để được yên bình như bây giờ cũng là nhiều sóng gió trước đó và nhiều người buông tay chèo, rời nhóm, nhưng trụ cột là chị Trizzie Phương Trinh vẫn đứng vững, rất tích cực, xông xáo, thổi bùng ngọn lửa, năng lượng tích cực trong mọi người".

Ca sĩ Ngọc Anh tâm sự: "Thời gian trôi nhanh thật, nhìn lại đã 17 năm trôi qua. Tôi không dám nói mình bỏ nhiều công sức gì mà luôn nghĩ rằng, tất cả đều là một. Đây là một gia đình lớn bền vững với mỗi chúng tôi.

Có những điều chúng tôi còn không giãi bày được với gia đình nhỏ của mình ở nhà, khó để có một tiếng nói, thông cảm được và chúng tôi tìm đến gia đình lớn này để có điểm tựa vững chắc, từ đó quay lại gia đình nhỏ của mình. Ai cũng hết lòng với nhau.

Để chúng tôi còn lại ở với nhau như thế này là nhờ chị Trizzie Phương Trinh. Người ta nói gừng càng già càng cay thì đúng là chị Trizzie Phương Trinh và tôi là như vậy. Chúng tôi càng già càng cay.

Nói đúng ra là chúng tôi càng già càng sợ chết, càng già càng sợ xấu, càng già càng sợ yếu, càng già càng sợ không khỏe. Vì biết sợ nên chúng tôi phải quan tâm tới sức khỏe và rèn luyện bản thân.

Tất nhiên, tôi còn ít tuổi hơn chị Trizzie Phương Trinh. Chị Trizzie Phương Trinh là tấm gương để tôi học theo, là người cứu giúp tôi. Chị ấy đã đưa được một năng lượng rất tích cực trong cách nhìn cuộc sống với chúng tôi.

Tức là bây giờ chúng tôi luôn bảo ban nhau rằng chỉ nhìn vào sức khỏe thôi và tập trung cho nó. Khi sức khỏe mình tốt, tinh thần của mình cũng tốt theo. Chỉ cần sức khỏe và tinh thần tốt thì cái gì cũng tốt.

Trong hai năm qua, tôi đã chữa lành được rất nhiều những ẩn ức, nỗi đau, nỗi buồn trong sâu thẳm của mình. Tôi không phải người dễ để người khác thấy được nỗi buồn, cảm xúc của mình".