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Nữ ca sĩ được vợ cũ Bằng Kiều cứu giúp

Tùng Ninh
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"Chị Trizzie Phương Trinh là tấm gương để tôi học theo, là người cứu giúp tôi" – Ngọc Anh nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ hải ngoại Ngọc Anh đã chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.

Cô nói: "Tôi không bao giờ để việc lên xuống cân nặng xảy ra nữa. Tôi đang chung một hội tập thiền do chị Trizzie Phương Trinh hướng dẫn. Chúng tôi rất chăm chỉ tập thiền, rèn luyện cơ thể.

Nữ ca sĩ được vợ cũ Bằng Kiều cứu giúp- Ảnh 1.

Ngọc Anh

Chúng tôi thiền mỗi sáng, đi bộ cả tiếng đồng hồ, vừa đi bộ vừa thiền, gọi là thiền đi bộ, cứ đi hết một bãi biển rồi vòng về.

Người ta nói gừng càng già càng cay thì đúng là chị Trizzie Phương Trinh và tôi là như vậy. Chúng tôi càng già càng cay.

Nói đúng ra là chúng tôi càng già càng sợ chết, càng già càng sợ xấu, càng già càng sợ yếu, càng già càng sợ không khỏe. Vì biết sợ nên chúng tôi phải quan tâm tới sức khỏe và rèn luyện bản thân.

Tất nhiên, tôi còn ít tuổi hơn chị Trizzie Phương Trinh. Chị Trizzie Phương Trinh là tấm gương để tôi học theo, là người cứu giúp tôi. Chị ấy đã đưa được một năng lượng rất tích cực trong cách nhìn cuộc sống với chúng tôi.

Nữ ca sĩ được vợ cũ Bằng Kiều cứu giúp- Ảnh 2.

Tức là bây giờ chúng tôi luôn bảo ban nhau rằng chỉ nhìn vào sức khỏe thôi và tập trung cho nó. Khi sức khỏe mình tốt, tinh thần của mình cũng tốt theo. Chỉ cần sức khỏe và tinh thần tốt thì cái gì cũng tốt.

Trong hai năm qua, tôi đã chữa lành được rất nhiều những ẩn ức, nỗi đau, nỗi buồn trong sâu thẳm của mình. Tôi không phải người dễ để người khác thấy được nỗi buồn, cảm xúc của mình.

Tôi không phải người thích kêu than, không phải người thích đưa cảm xúc tiêu cực cho người khác. Tôi có đau khổ bao nhiêu cũng không để người xung quanh mình biết được. Đến giờ trải qua rồi tôi mới kể lại thôi.

Cuộc sống mà, ai cũng có nỗi đau, nỗi buồn hết nhưng than để làm gì. Thay vì than vãn thì tôi phải đối diện, phải tìm cách học để chữa lành nó. Tôi tự chữa lành bằng cách tập thiền, tỉnh thức và đạt đến cảnh giới để trong tâm hồn không còn chứa đựng những điều rối ren nữa. Đó là mục đích cuối cùng của tôi.

Ai cũng có những mong manh, yếu đuối. Người khác như thế nào thì tôi không biết nhưng tôi lúc nào cũng trong tình trạng thèm được yêu thương. Không chỉ người khác yêu thương tôi, tôi còn thèm khát được yêu thương mọi người xung quanh.

Vì thế, tôi phải học cách yêu thương bản thân mình để yêu thương người khác. Trước đây tôi phí phạm, hao tổn năng lượng vào nhiều thứ khiến tôi bị tổn thương, người xung quanh cũng đau lòng. Bây giờ tôi chữa lành được nhiều thứ".

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Tags

Trizzie Phương Trinh

Ngọc Anh

sao Việt

showbiz

vợ Bằng Kiều

Hải ngoại

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