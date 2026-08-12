Hiếu Hiền ngủ với mẹ tới khi lấy vợ: "Vợ chồng tôi còn chui vào ngủ chung với ba mẹ"

"Tôi khẳng định rằng tôi không cá độ" – Hiếu Hiền nói.

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ với danh hài Thúy Nga tại Mỹ, diễn viên Hiếu Hiền đã tiết lộ một số bí mật ít ai biết.

Anh nói: "Lần này tôi qua Mỹ là tới Boston trước để thăm gia đình, họ hàng. Sau đó, tôi tới California để thăm những người bạn đồng nghiệp rất tốt của mình. Tôi còn thăm cả ba mẹ nuôi ở bên này nữa.

Hiếu Hiền và Thúy Nga

Các đồng nghiệp của tôi rất tốt, luôn lo lắng, quan tâm đến tôi, chở tôi đi chơi, lo cả ăn uống. Chúng tôi ngồi coi đánh bóng với nhau. Nhưng tôi khẳng định rằng tôi không bao giờ biết cá độ là gì, chỉ mê coi đá bóng thôi. Tôi coi hết các giải đá bóng trên thế giới.

Nhưng từ hồi có con trai út là tôi không dám coi đá bóng vì mỗi lần coi là phải mở tiếng. Con trai tôi lại rất nhạy với tiếng động, chỉ cần nghe thấy âm thanh là nó bật dậy, khóc, la hét. Bây giờ nó lớn rồi thì hết như thế nhưng tôi cũng quen nếp sống, con ngủ là tôi cũng phải ngủ cùng luôn, không được thức xem đá bóng.

Con trai tôi giờ đã lớn hơn nhưng vẫn ngủ chung với cha mẹ, không ngủ riêng. Hồi xưa tôi cũng vậy, từ nhỏ tới lớn đều ngủ chung phòng với ba mẹ hết. Phải tới khi lấy vợ tôi mới tách riêng không ngủ với ba mẹ.

Hiếu Hiền và mẹ

Thậm chí, tôi còn nhớ có thời gian cả vợ chồng tôi cũng chui vào phòng ngủ chung với ba mẹ luôn. Tôi thích như vậy. Các con tôi giờ đều có phòng riêng nhưng vẫn thích ngủ chung với ba mẹ".

Tiết lộ này của Hiếu Hiền khiến nhiều người bất ngờ.

Diễn viên Hiếu Hiền là con trai út của cố nghệ sĩ Kim Ngọc và cố nghệ sĩ Đức Lang. Xuất thân từ gia đình nghệ thuật, anh từng có nhiều năm theo mẹ đi biểu diễn khắp các sân khấu trong nhóm hài Kim Ngọc.

Sở hữu ngoại hình đậm người, gương mặt mộc mạc cùng nét diễn chân thật, duyên dáng, anh luôn mang lại tiếng cười tự nhiên cho khán giả. Tên tuổi của Hiếu Hiền bứt phá mạnh mẽ và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua vai Hiều trong phim Bỗng dưng muốn khóc (2008). Anh tiếp tục khẳng định năng lực qua loạt phim điện ảnh đình đám như Nụ hôn thần chết, Bẫy rồng, Long Ruồi và Hot boy nổi loạn.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Hiếu Hiền còn là một MC và gương mặt quen thuộc trong nhiều gameshow truyền hình. Về đời tư, anh kết hôn với bà xã Thùy Liên vào tháng 12/ 2010 và hiện có 3 người con.