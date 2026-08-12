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Vân Sơn nói về vợ: "Cái gì cũng có giới hạn của nó"

Tùng Ninh
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"Bà xã luôn là hậu phương vững chắc để tôi thành công trong sự nghiệp" – Vân Sơn nói.

Vừa qua, tại kênh Showbiz Việt có gì, danh hài Vân Sơn đã lên tiếng về việc từng nói bà xã ghen với cả đàn ông và đàn bà. Anh chia sẻ: "Tôi nói thật, không có đàn bà nào lại không ghen. Ý tôi muốn nói là vợ tôi rất thương yêu tôi, tới mức ghen.

Vân Sơn: "Không phải tôi chơi với đàn ông mà vợ tôi ghen" - Ảnh 1.

Vân Sơn và vợ

Ví dụ, tôi chơi thân với anh Bảo Liêm nên vợ tôi hay kêu với tôi rằng: "Sao em nói anh cái gì anh cũng không nghe, mà anh Bảo Liêm nói thì anh lại nghe". Đó là kiểu mà tôi gọi là sự ghen của vợ.

Hay, tôi chơi thân với một số anh em, mỗi lần họ đến nhà tôi chơi, tôi thường nấu nướng cho họ ăn, nên vợ tôi hay có sự so sánh, kiểu tốt với bạn hơn cả vợ. Tôi nói vợ tôi ghen là kiểu như vậy, chứ không phải tôi chơi với đàn ông mà vợ tôi ghen.

Còn về việc ghen thật thì ít khi lắm vì tôi không có gì để vợ tôi phải ghen hay phiền lòng đến vậy. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, với tôi là vậy. Dù thế nào tôi cũng phải có trách nhiệm với gia đình và công việc của mình.

Bà xã luôn là hậu phương vững chắc để tôi thành công trong sự nghiệp. Bà xã tôi mà không vui là công việc không ổn".

Vân Sơn: "Không phải tôi chơi với đàn ông mà vợ tôi ghen" - Ảnh 2.

Tiếp đó, Vân Sơn chia sẻ về chuyện giải quyết các vấn đề trong cuộc sống để luôn vui vẻ khi bước lên sân khấu, đem lại tiếng cười cho mọi người. Anh nói: "Là con người thì ai cũng có áp lực riêng, không ai là không có áp lực, cuộc đời này là như vậy. Riêng đối với tôi, tôi nhìn cuộc đời này là màu hồng, nói theo Phật giáo là quán chiếu mọi việc.

Ví dụ, nếu tôi lái xe gặp tai nạn, bị móp xe, tôi không bực bội mà tự nghĩ là mình gặp may quá vì mới hỏng xe còn người thì bình an vô sự.

Tôi luôn nghĩ về cuộc đời này là màu hồng, tươi đẹp. Chuyện gì xảy ra với tôi mà không được may mắn, tôi luôn nghĩ tại vì nó phải xảy ra như vậy và tự cho rằng mình vẫn may mắn vì chưa gặp chuyện tệ hại hơn. Ngoài kia vẫn còn đầy người gặp phải điều tồi tệ hơn mình.

Tôi luôn nghĩ như vậy để vui vẻ sống, không việc gì phải ôm những bực bội, tiêu cực vào mình".

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