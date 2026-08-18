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Nam NSƯT ba đời vợ: "Tôi day dứt, hối hận"

Tùng Ninh
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"Bây giờ có khơi lại chuyện cũ cũng chẳng để làm gì nhưng tôi vẫn day dứt. Tôi day dứt vì tại sao lại để mình lâm vào cảnh đó" – NSƯT Kim Tử Long nói.

Vừa qua, tại kênh Showbiz Việt có gì, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã lên tiếng về việc bị dính phải một scandal không đáng có trong quá khứ khiến anh bị dư luận chỉ trích suốt thời gian dài.

Anh nói: "Với những người nhìn nghệ sĩ bằng cặp mắt không tốt hoặc tồi tệ, họ sẽ luôn nghĩ nghệ sĩ là một thứ gì đó lăng nhăng, đổi vợ đổi chồng liên tục hoặc là một thứ gì đó khác biệt với con người bình thường. Họ hay nói nghệ sĩ là xướng ca vô loài.

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Tôi nghĩ đó là thành kiến chứ nghệ sĩ vẫn là con người thôi. Tôi vẫn biết sống, biết lo cho gia đình, biết làm ăn, lo cho vợ con nhưng vẫn có những ham muốn riêng cho mình, vẫn là một con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố.

Người nghệ sĩ đâu phải là thánh nhân hay là tấm gương để người ta soi. Tất nhiên, người nghệ sĩ phải biết giữ gìn hình ảnh để đứng trước mặt công chúng vẫn có cái nhìn đẹp, tốt.

Nhưng không phải người nghệ sĩ nào cũng hoàn thiện. Vì vậy, khán giả hãy cho chúng tôi được sống tự nhiên, sống hòa đồng và sống đúng với con người thật của mình, đừng sống giả dối.

Nhiều người trước mặt thì đàng hoàng, đạo mạo nhưng đằng sau lưng thì làm biết bao chuyện không tốt, không ai ngờ đến được. Trong xã hội này cũng nhiều người như thế, ở mọi ngành nghề đều có, chứ đâu riêng gì nghệ sĩ.

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Tôi muốn được sống bằng tâm hồn, cảm xúc vì tôi là nghệ sĩ. Đến giờ phút này, tôi cũng cảm thấy day dứt, hối hận nhưng tôi cũng không biết phải làm lại từ đầu như thế nào. Đó là lần tôi đi hát, gặp khán giả rồi bị rủ rê vào chỗ đỏ đen rồi cuối cùng gặp hậu quả, bị mang tiếng xấu.

Tôi xin khẳng định, tôi không phải dân đỏ đen. Trước giờ con người tôi chỉ biết đi làm, sống trong cuộc sống an ổn, yên bình và đó là một biến cố tôi phải trải qua. Bây giờ có khơi lại chuyện cũ cũng chẳng để làm gì nhưng tôi vẫn day dứt. Tôi day dứt vì tại sao lại để mình lâm vào cảnh đó, chỉ vì nể nang mà nghe theo kẻ xấu, để rồi bị va vấp như thế".

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long, tên thật là Hoàng Kim Long, là một trong những ngôi sao cải lương lừng lẫy của sân khấu Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, đời sống tình cảm của anh cũng nhận được nhiều sự chú ý. Hiện tại, Kim Tử Long gắn bó bên vợ 3 cũng là nghệ sĩ cải lương.

Dù đã chia tay với hai người vợ trước, Kim Tử Long vẫn luôn giữ mối quan hệ ôn hòa, văn minh và cùng họ chăm sóc các con chu đáo. Ở tuổi U60, nam nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống viên mãn, "êm nhà ấm cửa" bên gia đình đông đúc và các con đều hiếu thảo.

Nam NSƯT từ Mỹ về nước, nói về chuyện nhắm mắt xuôi tay
Tags

kim tử long

sao Việt

Cải lương

nghệ sĩ miền nam

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