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Tình hình nữ ca sĩ hải ngoại chỉ còn da bọc xương, chồng giữ lời thề

Tùng Ninh
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"Nhìn Hân bây giờ mà không khỏi xót xa, người chỉ còn da bọc xương" – Trizzie Phương Trinh nói.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều đã cùng một vài người bạn đồng nghiệp tới thăm ca sĩ Bảo Hân đang phải chống chọi căn bệnh Parkinson rất nặng.

Tình hình nữ ca sĩ hải ngoại chỉ còn da bọc xương, chồng giữ lời thề - Ảnh 1.

Bảo Hân rất yếu, đi lại run rẩy

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Khi bạn mình thèm cơm niêu ở nhà hàng của tôi mà không thể ra ngoài ăn được, thì tôi đem cơm niêu đến tận nhà cho bạn.

Một ngày cuối tuần, tôi, ca sĩ Thái Tài và ca sĩ Vina Uyển Mi hẹn nhau đến thăm Bảo Hân. Hiện Hân đang thử một treatment (điều trị) mới cho căn bệnh Parkinson. Treatment này khiến Hân rất mệt và sụt cân nhanh.

Nhìn Hân bây giờ mà không khỏi xót xa, người chỉ còn da bọc xương. Tee, người chồng tuyệt vời của Hân, gần như phải ở bên cạnh Hân 24/24 để chăm sóc vì Hân có thể bị collapse (khuỵu xuống) bất cứ lúc nào.

Vừa ăn, cả nhóm vừa được nghe Hân và Tee kể lại câu chuyện tình của hai người. Một chuyện tình đẹp đến mức nghe cứ ngỡ như trong phim. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất không phải là những ngày hạnh phúc khi cả hai còn khỏe mạnh mà chính là cách Tee vẫn nắm chặt tay Hân trong những ngày khó khăn nhất.

Tình hình nữ ca sĩ hải ngoại chỉ còn da bọc xương, chồng giữ lời thề - Ảnh 2.

Tee đã giữ trọn lời thề ngày nào với Bảo Hân: "Dù giàu sang hay nghèo khó, dù lúc khỏe mạnh hay khi đau bệnh, vẫn luôn ở bên nhau".

Khi mọi thứ còn tốt đẹp, câu nói ấy chỉ là một lời thề. Nhưng đến lúc bệnh tật ập đến, mới hiểu hết được giá trị của một người thật sự ở lại bên mình.

Chỉ mong treatment mới này sẽ mang đến một phép màu cho Bảo Hân. Hân còn quá trẻ, còn quá nhiều điều đẹp đẽ đang chờ phía trước.

Mong lắm một ngày không xa lại được nhìn thấy một Bảo Hân khỏe mạnh, vui vẻ và tung tăng trên sân khấu như ngày nào".

Phía dưới chia sẻ của Trizzie Phương Trinh rất nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả đều xót xa và cầu nguyện cho Bảo Hân sớm bình phục. Bảo Hân rất được lòng khán giả và đồng nghiệp vì sống giản dị, tử tế trong công việc lẫn đời thực.

Cô phải giã từ sân khấu hơn chục năm qua do ảnh hưởng từ bệnh Parkinson khiến cô không thể di chuyển, sinh hoạt bình thường. May mắn thay, cô lại kết hôn được với người chồng điển trai yêu thương mình thật lòng và cả hai sống hạnh phúc bên nhau suốt nhiều năm qua.

"Tôi nghèo, nhà nhỏ vậy thôi nhưng ăn bào ngư Úc, thịt bò Úc"
Tags

Bảo Hân

Trizzie Phương Trinh

Bằng Kiều

Parkinson

Hải ngoại

chồng bảo hân

sao Việt

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