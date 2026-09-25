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"Tôi nghèo, nhà nhỏ vậy thôi nhưng ăn bào ngư Úc, thịt bò Úc"

Tùng Ninh
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"NSƯT Cát Tường ở nhà còn thua nhà tôi bên quận 1, bèo quá!" – Tiết Cương nói.

Mới đây, Tiết Cương đã tới thăm nhà bạn thân Cát Tường ở TP.HCM. Vừa tới nơi, Tiết Cương đã vội thốt lên: "NSƯT Cát Tường sao bèo quá, ở cái nhà có chút xíu như vậy. Từ một cái nhà rõ to ở gần bệnh viện Hồng Đức, không hiểu Cát Tường nghĩ sao dọn về cái nhà nhỏ xíu này.

Nghệ sĩ Cát Tường ở nhà còn thua nhà tôi bên quận 1, bèo quá! Tôi phải hỏi rõ để cộng đồng mạng còn vào chê Cát Tường ở nhà như lỗ mũi".

Cát Tường khoe cuộc sống sang chảnh với bào ngư Úc và thịt bò Úc dù ở nhà nhỏ - Ảnh 1.

Cát Tường lập tức lên tiếng: "Vậy mà người ta bán hết sạch rồi, đừng có lo hộ". Được biết, căn nhà nhỏ này Cát Tường đã rao bán và có người mua xong xuôi. Cô đã mua một căn nhà to ở một khu vực khác và đang lắp đặt nội thất, chỉ một tháng nữa là dọn về ở.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều bất động sản mà Cát Tường sở hữu. Cát Tường từng tiết lộ, cô có một căn hộ chung cư nhưng để cho thuê chứ không ở vì thích ở nhà đất hơn. Các bất động sản còn lại của Cát Tường đều đang cho thuê hoặc rao bán.

Cát Tường khoe cuộc sống sang chảnh với bào ngư Úc và thịt bò Úc dù ở nhà nhỏ - Ảnh 2.

Cát Tường tiết lộ với Tiết Cương: "Tôi vừa đi Úc về, đang chuẩn bị đi Mỹ tiếp. Tôi đi được 19 tiểu bang của Mỹ rồi. Tôi nghèo nghèo, nhà tôi nhỏ nhỏ vậy thôi chứ tôi ăn cơm với bò Úc, bào ngư Úc… Nhà nhỏ nên ăn vậy thôi".

Tiết Cương nghe vậy liền thốt lên: "Còn tôi nhà to mà ăn đậu phụ, trứng chiên. Công nhận Cát Tường sướng còn tôi khổ quá, cày cuốc. Tôi phải đi tận vùng sâu vùng xa để quay nhà kiếm tiền còn Cát Tường là đi chơi để tiêu tiền. Tôi ăn tiêu tiết kiệm còn Cát Tường là hoang phí.

Bây giờ trên mạng đang có khẩu hiệu sống tiết kiệm là trách nhiệm với bản thân mình. Tôi sống tiết kiệm để về già tự lo được cho tôi, không phải nhờ tới bạn bè, người thân, con cái".

Nói rồi, Cát Tường nấu bào ngư, thịt bò Úc mời Tiết Cương ăn một bữa thịnh soạn. Tiết Cương vừa ăn vừa thốt lên: "Từ nhỏ tới giờ tôi mới được ăn bò Úc".

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Cát tường

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