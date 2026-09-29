Trấn Thành: "Tôi cầm 7 triệu rưỡi chạy xe, nước mắt cứ chảy ra"

"Thực ra tôi báo giá rất bèo so với đồng nghiệp xung quanh. Người ta báo giá cao hơn tôi rất nhiều. Tôi báo giá 1 triệu rưỡi một show đi tỉnh" – Trấn Thành nói.

Vừa qua, tại chương trình Woneder, Trấn Thành đã chia sẻ về một đam mê đặc biệt của mình. Anh nói: "Tôi là con nhà lính tính nhà quan, là một thằng nghệ sĩ đúng nghĩa luôn. Tôi thích cái gì là phải làm cho bằng được, mê cái gì là phải làm ngay cái đó.

Tôi nhớ lúc tôi mới nổi tiếng, tôi nhận một show đi tỉnh là 1 triệu rưỡi. Thời điểm cách đây 20 năm, 1 triệu rưỡi là to lắm vì trung bình một tháng lương của người ta cũng chỉ vài triệu.

Thực ra tôi báo giá rất bèo so với đồng nghiệp xung quanh. Người ta báo giá cao hơn tôi rất nhiều. Tôi báo giá 1 triệu rưỡi một show đi tỉnh.

Tôi không ngờ, tôi được một nhãn hàng book tôi 10 show liên tục đi tỉnh. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được 15 triệu đồng. Số tiền này với tôi hồi đó như một giấc mơ.

Tôi không thể tin mình có thể kiếm được số tiền nhiều như thế, không biết làm nghề gì mà lại kiếm được số tiền đó.

Trước tiên, nhãn hàng ứng trước cho tôi một nửa cát-xê là 7 triệu rưỡi, phải đi hết 10 show đó mới được nhận số tiền còn lại.

Tôi cầm 7 triệu rưỡi trong tay mà rưng rưng nước mắt. Tôi vừa cầm 7 triệu rưỡi chạy xe mà nước mắt cứ chảy ra. Tôi cảm ơn trời Phật đã cho tôi cái nghề giúp tôi có tiền để lo cho gia đình.

Vậy mà tôi chạy xe chưa hết một con hẻm, tới đầu đường thấy có một cửa tiệm nước hoa nên lập tức tôi vào tiệm nước hoa đó. Tôi mê nước hoa từ nhỏ mà.

Vào trong tiệm, tôi ngửi hết mùi này đến mùi kia. Ngửi chán chê, tôi dám bỏ tiền ra mua hẳn một chai nước hoa Chanel giá 2 triệu 1. Có điên không? Tôi mới chỉ cầm 7 triệu rưỡi trong tay mà dám mua chai nước hoa 2 triệu 1.

Đúng là cái máu nghệ sĩ của tôi. Tôi mê nước hoa khủng khiếp, mê cái gì là phải làm cái đó cho bằng được. Tới ngày hôm nay, tôi sưu tập phải tới hơn 1000 chai nước hoa rồi".

Trấn Thành từng mua một series nước hoa giống nhau, chỉ khác mã số. Mỗi lần lưu diễn ở nước ngoài, anh đều mua thêm vài chai, có khi mua 100 chai.

Ngoài số lượng "khủng", nhiều chai là các dòng nước hoa thượng lưu cực đắt đỏ, không bán đại trà mang tính tuyên ngôn cao về gu của người sưu tầm. Trong đó, có một số chai là phiên bản giới hạn, phải chi số tiền rất lớn mới có thể mua được.