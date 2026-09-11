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"Phim họ làm ra, tôi không bao giờ lên báo chê bai"

Tùng Ninh
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"Phim họ làm ra, kịch họ làm ra, tôi không bao giờ lên báo nói hay chê bai. Tôi chỉ nói khi gặp trực tiếp họ" – nghệ sĩ Trung Dân nói.

Vừa qua, tại chương trình Nét Việt, nghệ sĩ Trung Dân đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm nghề nghiệp của mình.

Ông nói: "Tôi biết nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ có xuất phát điểm không phải người được đào tạo từ A tới Z hệ chính quy. Nhưng tình yêu của bạn với nghề này lớn và tôi nhìn thấy được nên tôi thông cảm.

"Phim họ làm ra, tôi không bao giờ lên báo chê bai" - Ảnh 1.

Trung Dân

Tôi nhìn về quá khứ, những bậc tiền bối, ông bà cha mẹ của chúng ta cũng đi hát từ xuất phát điểm đó đầu tiên.

Bây giờ chúng ta chuyên nghiệp hơn, được học hành chính quy từ A tới Z. Nhưng trên con đường từ A tới Z đó chúng ta gặt được những gì? Con đường này là đầy sỏi đá chứ không phải trải hoa hồng.

Vì thế, chỉ cần các bạn có tình yêu lớn với nghề và tìm tới, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tôi chia sẻ hết.

Ở hiện trường, tôi ra chỉ dẫn cho các bạn hết. Không bao giờ tôi nặng lời, nói những câu khó nghe. Tôi luôn nói những câu khôi hài để góp ý cho các bạn một cách nhẹ nhàng.

Tôi vẫn thường góp ý cho các đạo diễn trẻ, nhưng tôi không bao giờ lên báo chê bai một cái gì. Phim họ làm ra, kịch họ làm ra, tôi không bao giờ lên báo nói hay chê bai. Tôi chỉ nói khi gặp trực tiếp họ.

"Phim họ làm ra, tôi không bao giờ lên báo chê bai" - Ảnh 2.

Ví dụ, có một phim làm về Nam Kỳ lục tỉnh ngày xưa từ 1930 tới 1945 lại cho diễn viên đeo khăn rằn. Thực sự thời đó chưa có khăn rằn. Người miền Nam hồi xưa bịt khăn trên đầu để lao động, làm đồng áng giữa cái nắng nóng, đối diện với thiên nhiên khắc nghiệt. Họ cuốn khăn lên đầu để tránh nắng, lau mồ hôi chảy xuống.

Khăn rằn chưa có từ lúc đó, nó có từ năm 1961 khi đội quân tóc dài xuất hiện ở Bến Tre. Người thủ lĩnh muốn tạo ra chiếc khăn có họa tiết riêng để làm ám hiệu với nhau.

Tôi đã đọc và nghiên cứu nhiều tài liệu mới biết được điều này, nhưng tôi chỉ góp ý trực tiếp với đạo diễn phim đó. Tôi không lên báo chê bai phim của họ. Chúng ta luôn khuyến khích người trẻ làm phim nhưng làm phim về lịch sử thì phải làm cho đàng hoàng, chính xác.

Sự tử tế trong nghề này không phải nói suông cửa miệng mà phải làm chỉn chu để tôn trọng khán giả, tôn trọng lịch sử, tôn trọng quá khứ".

Nam NSND là thạc sĩ nói thẳng: "Không thể nghĩ mình học nhiều, trình độ cao hơn mà đòi nhiều tiền hơn"
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Trung Dân

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sao Việt

Phim Việt

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