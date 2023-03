Tử vong do bệnh lao tại châu Âu tăng trở lại

Theo dữ liệu mới nhất, năm 2021, có 27.300 người tử vong do bệnh lao tại châu Âu. WHO cho biết, đây cũng là lần đầu tiên số ca tử vong do bệnh lao tăng trở lại tại châu Âu sau 20 năm. Nga và Ukraine là hai nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Theo WHO, số ca tử vong tăng cao là do các gián đoạn trong công tác chẩn đoán bệnh thời kỳ có dịch COVID-19, cũng như sự phát triển của thể bệnh lao kháng thuốc.

Tháng 10 năm ngoái, WHO đã bày tỏ lo ngại về tình trạng gia tăng các ca mắc lao mới trên toàn thế giới.

Lao là căn bệnh truyền nhiễm, trong đó vi khuẩn lao có thể lây lan từ phổi đến các cơ quan khác trong cơ thể, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người bệnh.

Bệnh có thể lây lan khi xảy ra hiện tượng phát tán vi khuẩn từ người mắc bệnh vào trong không khí. Đây là căn bệnh có thể ngăn ngừa và điều trị được.