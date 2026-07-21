Từ Uber đến kim cương PNJ: Công nghệ luôn bắt đầu bằng việc xóa bỏ bất đối xứng thông tin

Câu chuyện kim cương PNJ hiện nay cho thấy “niềm tin” đang trở thành công nghệ đắt nhất thế giới trong ngành trang sức.

Câu chuyện về kim cương PNJ đang cho thấy một quy luật thú vị lặp đi lặp lại trong hơn hai thập kỷ qua của nền kinh tế số. Mỗi khi một công nghệ mới xuất hiện và làm đảo lộn một ngành công nghiệp, nhiều người thường cho rằng cuộc chơi thay đổi vì công nghệ giúp mọi thứ nhanh hơn, rẻ hơn hoặc tiện hơn. Thực tế, đó chỉ là hệ quả. Điều công nghệ thực sự làm là xóa bỏ bất đối xứng thông tin, tức là tình trạng một bên biết nhiều hơn bên còn lại.

Lịch sử lặp lại

Ý tưởng này không mới. Từ năm 1970, nhà kinh tế học George Akerlof đã chỉ ra trong công trình kinh điển "The Market for Lemons" rằng khi người bán nắm nhiều thông tin hơn người mua, thị trường sẽ vận hành kém hiệu quả.

Người mua luôn phải trả "phí rủi ro" vì không thể chắc chắn mình đang nhận được đúng giá trị. Ngược lại, những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc cũng gặp khó khăn vì không dễ chứng minh chất lượng vượt trội của mình. Công trình này sau đó trở thành nền tảng của lý thuyết bất đối xứng thông tin và mang về cho Akerlof giải Nobel Kinh tế năm 2001.

Nhìn lại lịch sử Internet, có thể thấy gần như mọi cuộc cách mạng công nghệ lớn đều đi theo đúng quy luật đó.

Uber không phát minh ra taxi. Điều Uber làm là lấy lại quyền tiếp cận thông tin cho hành khách. Trước khi các ứng dụng gọi xe xuất hiện, tài xế là người duy nhất biết tuyến đường tối ưu, khoảng cách thực tế hay khả năng khách có đang bị đi đường vòng hay không. Giá cước cũng thường chỉ được biết khi chuyến đi kết thúc.

Khi GPS, bản đồ số, thuật toán định tuyến và giá cước hiển thị theo thời gian thực xuất hiện trên điện thoại, khoảng cách thông tin giữa tài xế và hành khách gần như biến mất. Uber không chỉ thay đổi cách gọi xe mà thay đổi cán cân quyền lực.

Booking.com và Airbnb tạo ra cuộc cách mạng tương tự trong ngành lưu trú. Trước đây, khách hàng gần như chỉ có thể tin vào những bức ảnh quảng cáo hoặc lời giới thiệu của khách sạn. Ngày nay, hàng triệu đánh giá, hình ảnh do người dùng đăng tải và điểm xếp hạng được cập nhật liên tục khiến người mua có lượng thông tin gần tương đương người bán. Một khách sạn không còn có thể che giấu trải nghiệm kém phía sau những chiến dịch marketing hào nhoáng.

Amazon cũng không thành công đơn thuần vì logistics. Điều nền tảng này thay đổi là khả năng tiếp cận thông tin. Người tiêu dùng có thể so sánh giá chỉ trong vài giây, đọc hàng chục nghìn đánh giá, xem lịch sử biến động giá và tìm sản phẩm thay thế ngay trên cùng một màn hình. Khi thông tin trở nên minh bạch, lợi thế không còn thuộc về người bán biết nhiều hơn mà thuộc về doanh nghiệp tạo ra trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy hơn.

Ngay cả lĩnh vực tài chính cũng đang trải qua quá trình tương tự. Trong nhiều năm, dữ liệu thị trường và các công cụ phân tích chủ yếu nằm trong tay các tổ chức lớn và đội ngũ môi giới chuyên nghiệp.

Sự phát triển của nền tảng giao dịch trực tuyến, dữ liệu thời gian thực và các mô hình AI đã giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận lượng thông tin mà trước đây rất khó có được. Khi dữ liệu trở nên phổ biến, giá trị của các công ty chứng khoán không còn nằm ở việc độc quyền thông tin mà ở khả năng tư vấn, quản trị rủi ro và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ.

AI đang tiếp tục lặp lại quy luật này trong y tế. Những mô hình AI hiện đại có thể hỗ trợ đọc hình ảnh chẩn đoán, phân tích kết quả xét nghiệm, tổng hợp tài liệu y khoa và giải thích các thuật ngữ chuyên môn bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn. Điều đó không thay thế bác sĩ, nhưng làm giảm khoảng cách thông tin giữa bệnh nhân và chuyên gia. Người bệnh ngày càng chủ động hơn, đặt nhiều câu hỏi hơn và yêu cầu minh bạch hơn trong quá trình điều trị.

Nếu nhìn từ góc độ đó, ngành kim cương có lẽ là một trong những lĩnh vực cuối cùng vẫn vận hành dựa nhiều vào bất đối xứng thông tin.

Nạn nhân mới của công nghệ

Một chiếc điện thoại có thể được so sánh cấu hình chỉ trong vài phút. Một chiếc xe có thể tra cứu lịch sử bảo dưỡng hoặc giá bán trên nhiều nền tảng. Nhưng với kim cương, phần lớn người mua gần như không có khả năng tự đánh giá chất lượng của viên đá trước mặt mình.

Các tiêu chuẩn như 4C, nguồn gốc khai thác, quá trình xử lý hay tính xác thực của giấy chứng nhận đều đòi hỏi kiến thức chuyên môn và thiết bị chuyên dụng. Trong nhiều thập kỷ, niềm tin dành cho thương hiệu và chuyên gia gần như là yếu tố quyết định của giao dịch.

Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn bộ ngành kim cương đang chịu sức ép từ sự thay đổi công nghệ. Theo The Diamond Report 2025 của De Beers, sản lượng kim cương tự nhiên toàn cầu đã giảm từ khoảng 150 triệu carat năm 2017 xuống còn khoảng 100 triệu carat năm 2025, trong khi kim cương nuôi cấy ngày càng phổ biến và giá liên tục giảm. Báo cáo cũng cho biết giá bán buôn của kim cương nuôi cấy đã giảm tới 93% kể từ năm 2020, khiến việc phân biệt và chứng minh giá trị của kim cương tự nhiên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chính vì vậy, điều đáng chú ý là những đổi mới lớn nhất trong ngành kim hoàn hiện nay đều tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách thông tin.

Các hệ thống AI và thị giác máy tính ngày càng được sử dụng để phân tích đặc tính của kim cương với tốc độ và độ nhất quán cao hơn con người trong nhiều công đoạn. Công nghệ quang phổ hỗ trợ phát hiện kim cương nuôi cấy hoặc các viên đá đã qua xử lý. Blockchain được áp dụng để lưu trữ toàn bộ lịch sử của viên đá từ khâu khai thác, cắt mài, kiểm định cho đến bán lẻ. Mỗi viên kim cương dần có một "hộ chiếu số" thay vì chỉ là một tờ giấy chứng nhận.

Điều này không còn là ý tưởng trong phòng thí nghiệm. De Beers đã phát triển nền tảng Tracr để theo dõi hành trình của kim cương từ mỏ khai thác đến tay người tiêu dùng. Liên minh Aura Blockchain Consortium do LVMH, Prada Group và Cartier đồng sáng lập cũng đang xây dựng hạ tầng blockchain nhằm xác thực nguồn gốc và vòng đời của các sản phẩm xa xỉ. Thay vì yêu cầu khách hàng tin vào thương hiệu, các tập đoàn này đang đầu tư để khách hàng có thể tự kiểm chứng dữ liệu.

Nhìn theo lăng kính đó, những tranh cãi gần đây liên quan đến thị trường kim cương tại Việt Nam không chỉ là vấn đề của một doanh nghiệp hay một vụ việc cụ thể. Chúng phản ánh áp lực chuyển đổi đang diễn ra trên toàn ngành. Khi người tiêu dùng ngày càng quen với việc kiểm chứng mọi thông tin chỉ bằng một chiếc điện thoại, mô hình kinh doanh dựa chủ yếu vào uy tín thương hiệu sẽ phải bổ sung thêm một lớp bảo chứng mới: dữ liệu có thể xác minh.

Hãng kim cương bán…niềm tin

Báo cáo Diamond Insight Report của De Beers khảo sát 18.000 người tiêu dùng Mỹ cho thấy Gen Z quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố như nguồn gốc đạo đức, minh bạch chuỗi cung ứng, trải nghiệm số và khả năng xác thực sản phẩm khi mua kim cương.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số sẽ không còn xoay quanh việc số hóa quy trình hay ứng dụng AI tạo sinh, mà là xây dựng hạ tầng niềm tin. Công nghệ xác thực nguồn gốc, blockchain, watermark số, chuẩn chứng thực nội dung hay AI phát hiện gian lận đều phục vụ cùng một mục tiêu: biến niềm tin thành thứ có thể đo lường và kiểm chứng.

Nếu dữ liệu từng được ví là "dầu mỏ mới", thì trong nền kinh tế AI, niềm tin có thể sẽ trở thành tài sản đắt giá hơn cả dữ liệu. Uber chiến thắng không phải vì sở hữu nhiều xe nhất, Booking không phải vì có nhiều khách sạn nhất và Amazon cũng không phải vì có nhiều cửa hàng nhất. Họ chiến thắng vì giúp người mua biết gần bằng người bán.

Dữ liệu từ De Beers cho thấy tại Mỹ (thị trường tiêu thụ kim cương lớn nhất thế giới) giá trị trung bình mỗi món trang sức kim cương tự nhiên đã tăng 25% trong năm 2025, lên 4.063 USD, trong khi người tiêu dùng ngày càng yêu cầu khả năng chứng minh nguồn gốc và sự khác biệt giữa kim cương tự nhiên với kim cương nuôi cấy.

Điều này cho thấy trong kỷ nguyên AI và blockchain, giá trị của kim cương không chỉ nằm ở độ hiếm mà còn ở khả năng chứng minh sự hiếm đó bằng dữ liệu.

Ngành kim cương có thể đang bước vào đúng thời điểm như vậy. Cuộc cạnh tranh trong tương lai có lẽ sẽ không còn xoay quanh việc doanh nghiệp sở hữu bao nhiêu viên đá quý hay có bao nhiêu cửa hàng, mà là doanh nghiệp nào có thể chứng minh rõ ràng nhất nguồn gốc, chất lượng và hành trình của từng sản phẩm. Khi bất đối xứng thông tin dần bị xóa bỏ, giá trị lớn nhất mà công nghệ tạo ra không phải là một viên kim cương đẹp hơn, mà là một thị trường minh bạch hơn./