Từ tháng 10, nhận lương hưu qua tài khoản tích hợp trên VNeID

Người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động trên VNeID để nhận tiền, bên cạnh các hình thức chi trả hiện hành.

Thêm phương thức nhận lương hưu, trợ cấp

Từ ngày 28-9, Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực, bổ sung quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải là tài khoản ngân hàng mới mà là thông tin định danh trên VNeID, cho phép người dân tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản chi trả. Tài khoản được tích hợp phải chính chủ, có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.

Theo quy định, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có thể chuyển các khoản hỗ trợ, hưu trí, an sinh xã hội và kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người hưởng có thể chủ động tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán để nhận tiền.

Quy định mới không bắt buộc tất cả người hưởng lương hưu, trợ cấp phải chuyển ngay sang phương thức này. Trường hợp chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, việc chi trả vẫn thực hiện bằng hình thức khác theo quy định.

Lương hưu tháng 10 được chuyển khoản trong 2 đợt

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10 qua tài khoản cá nhân tại 34 tỉnh, thành được chi trả trong 2 đợt: 21 địa phương chuyển tiền ngày 1-10; 13 địa phương chuyển tiền ngày 2-10.

Các địa phương chi trả ngày 1-10 gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Các địa phương chi trả ngày 2-10 gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với người nhận tiền mặt, việc chi trả tại các điểm chi trả diễn ra từ ngày 2 đến ngày 10 hàng tháng, theo lịch của từng địa phương. Sau đó, người hưởng có thể tiếp tục nhận tiền tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả theo lịch địa phương.