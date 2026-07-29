Từ 'tân binh' thành điểm sáng tại Trung Quốc: Một sản phẩm Campuchia tăng gấp 40 lần, Thái Lan mất khách?

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia mô tả sự tăng mạnh về xuất khẩu là một “thành tựu lớn”.

Tờ Phnom Penh Post ngày 28/7 đưa tin, trong bảy tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu 5.738 tấn sầu riêng tươi sang Trung Quốc, trong đó các nhà nhập khẩu Trung Quốc ngày càng ưa chuộng sầu riêng Campuchia so với sầu riêng Thái Lan.

Từ tháng 1 đến tháng 7/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tươi của Campuchia sang Trung Quốc đã tăng gần 40 lần so với năm 2025. Ảnh: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia mô tả sự tăng mạnh về xuất khẩu là một “thành tựu lớn”, cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ những nỗ lực của chính phủ Campuchia trong việc mở rộng thị trường mới và thiết lập tuyến đường vận chuyển đường bộ qua Lào.

Ngày 25/7, Thứ trưởng kiêm Người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Khim Finan đã chủ trì lễ xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng tươi đầu tiên bằng đường bộ của Công ty Sản xuất Trái cây Pechenda (Campuchia). Ba container chở hơn 50 tấn sầu riêng sẽ được vận chuyển qua Lào đến thị trường Trung Quốc.

Ông Finan lưu ý rằng công ty Trung Quốc mua sầu riêng trước đây đã nhập khẩu loại trái cây này từ Thái Lan nhưng đã quyết định chuyển sang nhập khẩu từ Campuchia.

“Công ty Trung Quốc mua lô hàng này trước đây nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan. Tuy nhiên, vì Campuchia hiện cung cấp sầu riêng chất lượng cao hơn, giá cả cạnh tranh hơn và tuyến đường vận chuyển hiệu quả hơn, nên họ đã chuyển nguồn cung và hiện đang nhập khẩu sầu riêng tươi trực tiếp từ chúng tôi”, ông cho biết.

Đại diện Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cho biết thêm rằng khách hàng Trung Quốc dự định nhập khẩu thêm 200 tấn sầu riêng tươi của Campuchia trong vòng một đến hai tuần tới.

Ông Finan giải thích rằng sau các cuộc đàm phán song phương với Lào, tuyến đường vận chuyển đường bộ mới cho phép sầu riêng Campuchia đến thị trường Trung Quốc trong khoảng 5 ngày.

Hành lang giao thông mới này rút ngắn thời gian vận chuyển từ 15 đến 20 ngày, đồng thời giảm bớt các thủ tục hậu cần.

Ông Finan lưu ý rằng, kể từ khi Campuchia và Lào chính thức khai trương hành lang vận chuyển nông sản vào ngày 22/6, các nhà xuất khẩu Campuchia đã thường xuyên sử dụng tuyến đường này.

“Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia rất vui mừng khi thấy tất cả mọi người trong chuỗi giá trị sầu riêng của Campuchia – từ nông dân, cộng đồng nông nghiệp và chủ vườn đến các nhà máy đóng gói, công ty tư nhân và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần – đều được hưởng lợi từ những nỗ lực của chính phủ [Campuchia]”, ông nói.

“Chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ duy trì sự trung thực, tuân thủ các tiêu chuẩn xuất khẩu và tiếp tục bảo vệ chất lượng sản phẩm để củng cố ngành xuất khẩu sầu riêng của Campuchia trong tương lai”, ông Finan nói thêm.

Phnom Penh Post đưa tin, vào ngày 17/4/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Campuchia, hai nước đã ký kết các nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng tươi. Đến ngày 28/4/2025, Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức phê duyệt nhập khẩu sầu riêng tươi từ Campuchia, với điều kiện tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và kiểm dịch thực vật.

Theo Cục Phát triển Cây trồng Dài hạn thuộc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, nước này có 16.193 ha diện tích trồng sầu riêng vào năm 2025. Các vùng trồng lớn nhất nằm ở Kampong Cham (2.655 ha), Kampot (2.560 ha) và Pursat (1.933 ha), tiếp theo là các tỉnh Tbong Khmum, Battambang, Ratanakiri, Koh Kong, Stung Treng, Preah Vihear và Preah Sihanouk.

Các trang trại này có khả năng sản xuất khoảng 135.546 tấn sầu riêng mỗi năm. Hiện tại, Campuchia có 112 vườn sầu riêng đạt chứng nhận Thực hành Nông nghiệp Tốt (GAP), 4 công ty chế biến xuất khẩu và 20 nhà đóng gói.

Năm 2025, Campuchia xuất khẩu 14.980 tấn sầu riêng sang 5 thị trường quốc tế: Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Lào và Pháp.

Sầu riêng tươi hiện nằm trong số 17 sản phẩm nông nghiệp của Campuchia được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là thị trường sầu riêng số 1 thế giới. Ảnh: AFP

Thị trường Trung Quốc ưa chuộng sầu riêng

Theo trang Retail News Asia, Trung Quốc hiện giữ vị trí là thị trường sầu riêng lớn nhất thế giới. Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu một lượng sầu riêng khổng lồ 1,87 triệu tấn, với tổng giá trị lên tới 7,49 tỷ USD.

Trong nửa đầu năm nay, lượng nhập khẩu đã đạt 1,07 triệu tấn. Thái Lan vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 81% tổng lượng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Việt Nam đứng thứ hai với 18% nguồn cung, phần còn lại đến từ Malaysia và Philippines.

Xuất khẩu sầu riêng tươi của Campuchia sang Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ tháng 7 năm ngoái. Đó là thời điểm lô hàng đầu tiên được xuất khẩu sau khi chính quyền Trung Quốc cấp phép cho hơn 100 trang trại sầu riêng và 30 cơ sở đóng gói tại Campuchia.

Sầu riêng là loại trái cây tươi thứ năm của Campuchia được phép nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, tiếp sau chuối, xoài, nhãn và dừa.



