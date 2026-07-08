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Từ số tiền gần 15 triệu đồng, công an bắt 2 thanh niên sinh năm 2006

Trang Anh
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Từ số tiền bắt quả tang, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ các đối tượng, đồng thời mời các trường hợp có liên quan về trụ sở Công an xã để làm việc.

Công an tỉnh Lâm Đồng sáng ngày 8/7/2026 cho biết, Công an xã Hồng Sơn mới đây đã bắt quả tang các đối tượng cá độ bóng đá qua nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hồng Sơn phát hiện trong thời gian diễn ra Giải bóng đá vô địch thế giới năm 2026 (World Cup 2026), hằng ngày có nhiều người đến nhà của N.D.P (SN 1994), thường trú tại thôn Thuận Phong, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng để xem bóng đá và tham gia cá cược thắng thua bằng tiền.

Vào lúc 11h30 ngày 03/07/2026, Công an xã Hồng Sơn phối hợp với trinh sát địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang N.D.P và P.T.T (SN 2006), thường trú tại thôn Thuận Phong, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng đang cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền với nhiều người tại nhà của N.D.P.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định bắt tạm giam các bị can - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Tổng số tiền N.D.P cá cược tại thời điểm bị phát hiện là 6.000.000 đồng; P.T.T cá cược với số tiền 8.900.000 đồng. Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ các đối tượng, đồng thời mời các trường hợp có liên quan về trụ sở Công an xã để làm việc.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger để nhắn tin, trao đổi thông tin, liên lạc các nội dung liên quan đến cá cược bóng đá.

Công an xã đã lập biên bản, tạm giữ các tang vật có liên quan và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ số tiền 810.000 đồng, công an mời Nguyễn Văn Nam SN 1983 lên làm việc
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