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Từ số tiền 810.000 đồng, công an mời Nguyễn Văn Nam SN 1983 lên làm việc

Trang Anh
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Chiều ngày 03/07, Công an đã xác định Nguyễn Văn Nam là người có liên quan đến vụ việc nên mời lên trụ sở để làm việc.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 7/7/2026 cho biết vừa phát hiện, làm rõ vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 03/07/2026, Công an xã Tân Hưng nhận được đơn đề nghị của bà T. T. Y. (SN 1954, HKTT: thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên) về nội dung, vào sáng ngày 01/07, bà Y. đi ra vườn sau nhà cho gà ăn, phía trước cửa nhà là quán tạp hóa của bà Y không có người trông.

Sau khi cho gà ăn xong, bà Y trở vào nhà thì phát hiện có kẻ gian đã mở ví bà Y để tại quầy hàng tạp hóa, lấy trộm số tiền 810.000 đồng gồm nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành xác minh, thu thập thông tin, rà soát khu vực xảy ra vụ việc. Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn, nắm tình hình địa bàn và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Đến chiều ngày 03/07, Công an xã Tân Hưng đã xác định Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1983, thường trú tại Tổ dân phố An Tảo, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) là người có liên quan đến vụ việc có dấu hiệu Trộm cắp tài sản trên.

Công an xã Tân Hưng đã mời Nguyễn Văn Nam lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại nhà bà T. T. Y vào sáng ngày 01/07/2026.

Hiện Công an xã Tân Hưng đang củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

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