Từ phim "Sex and the City", phụ nữ học ngay 2 BÀI HỌC để tinh thần phấn chấn, trẻ mãi không già

Bộ phim "Sex and the City" được phát sóng lần đầu tiên vào năm 1998, đã tạo ra một "cơn sốt" thời trang và được coi là "kinh thánh" của văn hóa đại chúng thế kỷ XX. Đặc biệt, phần tiếp theo của bộ phim "Sex and the City" với tên gọi "And Just Like That" mới được ra mắt sau 23 năm, với sự trở lại của hầu hết các diễn viên. Dù đã các diễn viên đều đã từ 50 tuổi trở lên, bộ phim vẫn thu hút nhiều khán giả theo dõi nhờ cốt truyện độc đáo và nhiều bài học ý nghĩa.



Nhờ đó, năm 2007, loạt phim "Sex and the City" đã được tạp chí Time liệt kê là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại. Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng, bao gồm bảy giải Primetime Emmy, tám giải Quả cầu vàng và ba giải Screen Actors Guild.

Kết hôn không có nghĩa là bạn phải thay đổi bản thân

Theo quan sát của học giả người Israel Elyakim Kislev, ngay từ những năm 1980, hình mẫu người độc thân hạnh phúc khoảng 20 - 30 tuổi bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, ảnh hưởng đến quan điểm của công chúng về mối quan hệ. Trong đó, bộ phim "Sex and the City" cũng góp vai trò quan trọng trong việc định hình hình ảnh mới về phụ nữ độc thân (lớn tuổi) trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Phim tập trung vào các mối quan hệ bạn bè và lối sống tự do, thoải mái của những người phụ nữ độc thân.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng khắc họa được những vấn đề mà nhiều phụ nữ sống tại các thành phố đang gặp phải, chẳng hạn như việc tìm kiếm tình yêu, kết hôn và sinh con. Trong phim, nhân vật Charlotte York (do Kristin Davis thủ vai) là một người phụ nữ hạnh phúc với việc chăm sóc gia đình.

Trái ngược lại, nhân vật Miranda Hobbes (do Cynthia Nixon thủ vai) lại là người yêu thích công việc luật sư, cô luôn kiên quyết và phấn đấu làm việc chăm chỉ. Hai nhân vật trong phim đại diện cho hai lựa chọn mà nhiều người phụ nữ trung lưu tại thành phố phải đối mặt sau khi kết hôn và sinh con.

Ngoài ra, trong phần phim "This Is It", chúng ta có thể thấy nhân vật Charlotte York dù đã là mẹ của hai người con gái đang tuổi vị thành niên, vẻ ngoài của cô vẫn thanh lịch. Không chỉ thế, cô cũng chỉ bảo và chải chuốt cho con gái mình tỉ mỉ không kém.

Ngày nay, dù vấn đề "trọng nam, khinh nữ" trong xã hội ít diễn ra nhưng nhiều người phụ nữ vẫn phải dành nhiều sự hy sinh cho gia đình và con cái. Thậm chí, vì những áp lực cuộc sống này mà họ dần quên mất việc chăm sóc và quan tâm nhiều hơn cho chính bản thân mình.

Do đó, bộ phim muốn truyền tải thông điệp rằng dù những người phụ nữ bận rộn với gia đình và con cái nhưng tình bạn và sự độc lập của bản thân sẽ trở thành bến đỗ cho tâm hồn và khơi dậy sự tự tin trong phái đẹp.

Dù đã qua thời tuổi trẻ, bạn vẫn đẹp theo một cách riêng

Trong tập đầu tiên của phần phim "This Is It", một cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật Miranda Hobbes và Charlotte York đã được nhiều khán giả quan tâm. Trong đó, nhân vật Miranda Hobbes vừa từ chức luật sư thương mại và đang chuẩn bị chuyển công tác. Khi gặp gỡ, nhân vật Charlotte York hỏi Miranda Hobbes rằng: "Liệu bạn có định nhuộm tóc để thể hiện một diện mạo mới trước khi bắt đầu học kỳ này?". Ngay sau đó, nhân vật Miranda Hobbes đã trả lời: "Trên đời còn nhiều điều quan trọng hơn việc cố gắng để bản thân trông trẻ hơn".

Trên thực tế, tại phần phim mới vào 23 năm sau với tên gọi "And Just Like That", nhiều người đã nhận xét rằng đây là bộ phim "Sex and the City phiên bản của bà nội", và một số người tỏ ra khinh thường một số ngoại hình trong phim: "Ở tuổi này mà họ vẫn ăn mặc như vậy à?".

Đáp trả những ý kiến trên, trong một buổi phỏng vấn, diễn viên Cynthia Nixon, người đóng vai Miranda Hobbes đã chia sẻ thẳng thắn: "Chúng tôi không muốn làm cho bộ phim trở nên trẻ trung hơn, và tôi thích điều đó".

Nhờ những quan điểm đó, dù phần phim mới ban đầu nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi nhan sắc của các nhân vật chính. Thế nhưng, càng về sau, phần phim càng nhận được sự ủng hộ của khán giả trên khắp thế giới. Trong phim, dù đã không còn giữ được nhan sắc như thời điểm trước, nhưng các diễn viên vẫn luôn có khí chất và sự xinh đẹp riêng, trở thành điểm nhấn của phần phim.

Chính vì thế, bộ phim đã truyền tải thông điệp tích cực: Dù phụ nữ không còn nhan sắc như thời trẻ, nhưng họ vẫn đẹp theo một cách riêng.

Nguồn: Toutiao