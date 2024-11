Sao phim "Sex and the city" 55 tuổi vẫn trẻ trung năng động nhờ 3 bí quyết độc đáo

Phim “Sex and the city” là bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn đình đám của Mỹ, phát sóng từ năm 1998 đến năm 2004. Phim đã giành được nhiều giải thưởng, bao gồm bảy giải Primetime Emmy, tám giải Quả cầu vàng và ba giải Screen Actors Guild. Bộ phim được tạp chí Time liệt kê là một trong những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại vào năm 2007.

Phim kể về cuộc sống của 4 người phụ nữ sống ở thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này. Ngoài bốn nữ diễn viên chính, “Sex and the city” còn có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao khác trong làng giải trí, trong đó có nữ diễn viên Lucy Liu.

Lucy Liu là diễn viên khách mời trong phim “Sex and the city”.

Lucy Liu (sinh ngày 2/12/1968) là một nữ diễn viên người Mỹ gốc Hoa. Cô từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có Charlie's Angels 2000 là 2003 (Những thiên thần của Charlie).

Trong phim “Sex and the city”, Lucy Liu là diễn viên khách mời, tham gia vào phần 4. Khi so sánh ảnh của Lucy thời đóng phim “Sex and the city” và Lucy ngày nay, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự trẻ đẹp vượt thời gian của nữ diễn viên.

Hiện, ở tuổi 55 (Lucy sẽ bước sang tuổi 56 vào tháng 12 tới), Lucy vẫn giữ được vẻ ngoài năng động trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Trong những lần xuất hiện trên thảm đỏ hoặc trong các bộ ảnh tạp chí, Lucy không ngại khoe đường cong quyến rũ, thân hình thon thả cùng làn da ‘hack tuổi'.

Hiện, ở tuổi 55, Lucy vẫn giữ được vẻ ngoài năng động trẻ trung đáng ngưỡng mộ (Ảnh: Instagram @lucyliu).

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Women’s Health năm 2021, Lucy chia sẻ 3 bí quyết độc đáo giúp cô giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp trong suốt những năm qua.

1. Có chế độ ăn dựa trên thực vật

Lucy là một người mẹ đơn thân - cô có một con trai 9 tuổi tên là Rockwell. Nữ diễn viên muốn mình ở trong trạng thái khỏe mạnh nhất để có thể chăm sóc tốt cho con trai. Điều đó có nghĩa là ăn những thực phẩm phù hợp để duy trì hoạt động của cơ thể, sao phim “Sex and the city” tiết lộ.

Lucy cười tươi rạng rỡ trong một sự kiện gần đây (Ảnh: Instagram @lucyliu).

Sau khi thử ăn chay trong gần một năm, Lucy quyết định trở thành người ăn chay vào năm 2020. Lucy nhận thấy rằng chế độ ăn dựa trên thực vật giúp cô có nhiều năng lượng hơn và ít đầy hơi hơn. Ngoài ra, sao phim “Sex and the city” cũng thường xuyên nấu ăn tại nhà. Cô thích món cháo quinoa, các loại súp, ví dụ như súp táo đỏ, củ sen và nấm.

2. Châm cứu và thiền

Bên cạnh các phương pháp y học phương tây, Lucy tiết lộ cô cũng sử dụng các biện pháp y học phương đông để chăm sóc sức khỏe, ví dụ như châm cứu.

Nữ diễn viên phim "Sex and the city" trong một bức ảnh quảng cáo cho thương hiệu trang sức.

Ngoài ra, sao phim “Sex and the city” thường xuyên đi khám bác sĩ để kiểm tra phản ứng cơ, một phương pháp đánh giá sức mạnh cơ để phát hiện những khiếm khuyết trong cơ thể. Thiền là phương pháp khác cô thực hành hằng ngày, một cách để giữ cho tâm trí và ý chí cô luôn mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Lucy Liu cũng thích đạp xe. Cô tham gia một lớp học 20 phút đạp xe tại nhà sau khi tập tay trong 10 phút. Lucy nói về việc đạp xe: "Nó giúp khởi động động cơ, đánh thức cơ thể và tâm trí".

3. Trân trọng và lắng nghe cơ thể

Lucy cho biết cô tin rằng tâm trí và cơ thể kết nối với nhau nhiều hơn chúng ta nghĩ. Cô luôn khuyến khích con trai phát triển mối quan hệ tốt với cơ thể. Do đó, cô và con trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể một cách thẳng thắn và không xấu hổ.

Lucy Liu trong một bộ ảnh chụp cho tạp chí V Magazine.

Đối với Lucy, cuộc sống không phải là việc hoàn thành danh sách việc cần làm mà là lắng nghe xem điều gì phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại.

Nữ diễn viên phim “Sex and the city” nói: “Tôi làm những gì mình muốn theo cảm xúc của mình. Tôi không cần phải tuân theo chuẩn mực xã hội, ví dụ như chuẩn mực ‘tuổi này là tuổi kết hôn’. Không! Không phải vì tôi phản đối điều đó. Khi thời điểm đến, nó sẽ đến”.

Lucy Liu được nhận xét là có vẻ ngoài 'hack tuổi'.

Lucy nói thêm rằng cô không muốn sống cuộc sống của mình để làm hài lòng người khác.

"Mọi người sẽ nhìn nhận bạn theo cách của họ", cô nói. Và tinh thần này cũng được áp dụng khi cô đưa ra các lựa chọn nghề nghiệp. Lucy chọn những công việc cô ấy cảm thấy phù hợp, chứ không chọn những công việc vốn đã quen thuộc với khán giả. "Nếu tôi chỉ tiếp tục đóng phim hành động, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ thức dậy và thậm chí không biết mình là ai", cô nói.