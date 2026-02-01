Tự nhốt mình trong phòng một năm để cải thiện sức khỏe

Ngày 10/1 vừa qua, Skip Boyce (49 tuổi), cựu chủ thầu xây dựng tại bang Utah, Mỹ nói lời tạm biệt với vợ con để bước vào phòng ngủ, khóa chặt cửa và bắt đầu dự án phát trực tuyến (livestream) cô lập khỏi xã hội mang tên “Một năm cô độc”.

Anh dự kiến sẽ ở trong phòng đúng 365 ngày và livestream toàn bộ quá trình này trên nền tảng YouTube.

“Quy tắc rất đơn giản: Tôi không rời khỏi phòng và buổi phát sóng sẽ hoạt động 24/7. Tôi cũng không mang thêm các thiết bị giải trí từ bên ngoài hay giao tiếp với bất kỳ người nào. Mọi hoạt động đều diễn ra dưới sự giám sát của người xem. Tôi sinh hoạt, ngủ nghỉ, tập luyện, đọc sách và viết lách hoàn toàn trong không gian duy nhất này”, Boyce chia sẻ.

Boyce cho biết căn phòng của mình biệt lập với phần còn lại của ngôi nhà và được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm. Không gian sinh hoạt chỉ bao gồm giường ngủ, một phòng tắm có bồn tắm và vòi sen, một khu tập gym tự chế, tủ đồ và hệ thống thiết bị livestream để ghi hình liên tục. Theo người đàn ông 49 tuổi, việc phát trực tiếp giúp anh giữ tính kỷ luật, không thể bỏ cuộc hay thay đổi mục tiêu.

Skip Boyce quyết định nhốt mình trong phòng để rèn thói quen tích cực.

Giải thích về lý do cách ly với mọi người kể cả gia đình, Boyce khẳng định mục tiêu là ép bản thân từ bỏ các thói quen xấu và xây dựng lối sống lành mạnh hơn.

Boyce nhấn mạnh: “Đây không phải là một trò câu tương tác. Tôi muốn tạo ra một môi trường có kiểm soát để thoát khỏi sự kích thích quá mức từ bên ngoài, thiết lập lại kỷ luật và tái xây dựng các thói quen về sức khỏe, sự tập trung và trách nhiệm. Việc từ bỏ một số thói quen xấu hóa ra dễ dàng hơn tôi tưởng, chẳng hạn như việc ngừng uống nước ngọt có gas mang lại cảm giác rất tuyệt vời".

Sau gần ba tuần thực hiện dự án, Boyce khẳng định đã thấy những chuyển biến tích cực như tập thể dục nhiều hơn, ăn uống lành mạnh và sức khỏe tinh thần cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, dự án này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng nước Mỹ.

“Điều này cực kỳ thiếu lành mạnh. Cơ thể cần ánh sáng mặt trời, vận động ngoài trời và tương tác xã hội. Việc này sẽ khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn lao dốc không phanh. Đừng làm vậy nữa”, một người dùng mạng xã hội X bình luận.

Bất chấp những lời cảnh báo về rủi ro của việc cô lập kéo dài, Boyce vẫn kiên định với niềm tin rằng việc cắt đứt liên lạc với thế giới đến ngày 10/1/2027 là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.