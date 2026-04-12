Từ ngày mai, sáng dậy đói mấy cũng ĐỪNG ăn 4 món "phá thận" dưới đây: Bác sĩ đã cảnh báo!

Nhiều người không biết rằng, những lựa chọn quen thuộc vào buổi sáng lại đang âm thầm “phá thận” mỗi ngày. Ăn cho nhanh, uống cho tỉnh, lót dạ cho qua bữa tưởng như vô hại, nhưng lại khiến thận phải làm việc quá tải ngay từ thời điểm nhạy cảm nhất trong ngày.

Theo bác sĩ người Nhật Masahiro Kozuki, thận đặc biệt nhạy cảm với chế độ ăn vào buổi sáng. Sau một đêm dài, thận bắt đầu tăng cường lọc máu để đào thải chất cặn tích tụ. Lúc này, lưu lượng máu và hoạt động chuyển hóa đều tăng lên. Nếu tiêu thụ thực phẩm không phù hợp, nhất là vào buổi sáng, có thể làm tăng gánh nặng lọc và khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn theo thời gian.

Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm quen thuộc nhưng có nguy cơ “phá thận” nếu bạn vẫn duy trì thường xuyên vào buổi sáng, nhất là khi bụng rỗng được bác sĩ Kozuki cảnh báo:

1. Thịt chế biến sẵn

Các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều phụ gia, đặc biệt là phốt pho và chất bảo quản. Những chất này giúp tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản, nhưng lại khiến thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải.

Điểm đáng chú ý là phốt pho từ phụ gia được hấp thụ rất nhanh vào cơ thể, khiến nồng độ trong máu tăng cao trong thời gian ngắn. Khi điều này xảy ra thường xuyên, thận sẽ bị quá tải, lâu dài dẫn đến suy giảm chức năng. Đây là một trong những nhóm thực phẩm dễ gây “phá thận” nhất nếu ăn vào buổi sáng.

2. Thực phẩm muối chua

Các món muối chua như dưa, cà hay các loại thực phẩm ngâm mặn chứa lượng natri rất cao. Khi ăn vào, cơ thể phải giữ nước để cân bằng, làm tăng thể tích máu và áp lực lên thận.

Thận lúc này phải tăng cường lọc để đào thải lượng muối dư thừa. Nếu duy trì thói quen này mỗi ngày, đặc biệt vào buổi sáng, áp lực tích tụ sẽ khiến chức năng thận suy giảm dần. Đây là cơ chế “phá thận” diễn ra âm thầm nhưng rất phổ biến.

3. Cà phê hoặc nước ngọt đóng chai

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng cà phê đóng chai hoặc nước ngọt để tỉnh táo. Tuy nhiên, đây lại là lựa chọn dễ “phá thận”.

Các loại đồ uống này thường chứa nhiều đường. Khi đường huyết tăng nhanh, các mạch máu nhỏ trong thận dễ bị tổn thương. Theo thời gian, khả năng lọc của thận suy giảm rõ rệt. Ngoài ra, caffeine còn có thể làm tăng huyết áp, khiến thận phải hoạt động nhiều hơn, từ đó thúc đẩy quá trình “phá thận”.

4. Bánh ngọt

Bánh ngọt, nhất là các loại bánh mì ngọt chứa nhiều đường và tinh bột tinh chế, khiến đường huyết tăng nhanh sau khi ăn. Khi tình trạng này lặp lại mỗi sáng, hệ mạch máu nhỏ trong thận sẽ bị ảnh hưởng.

Sự tổn thương vi mạch khiến chức năng lọc giảm dần. Điều đáng nói là quá trình này diễn ra rất chậm, không có dấu hiệu rõ ràng, khiến nhiều người không nhận ra mình đang dần “phá thận” mỗi ngày.

5. Các món chiên rán nhiều dầu mỡ

Đồ chiên rán thường chứa nhiều chất béo bão hòa và dầu đã qua sử dụng nhiều lần. Những chất này không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch mà còn làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Khi cơ thể phải xử lý lượng chất béo lớn, các sản phẩm chuyển hóa sinh ra sẽ làm tăng áp lực lọc. Nếu ăn thường xuyên vào buổi sáng, khi cơ thể đang trong trạng thái nhạy cảm, nguy cơ “phá thận” sẽ tăng lên đáng kể.

6. Rượu bia

Một số người có thói quen uống rượu bia từ sáng sớm, đặc biệt trong các buổi gặp gỡ hoặc công việc đặc thù. Đây là thói quen cực kỳ dễ “phá thận”.

Rượu bia làm mất nước, khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để duy trì cân bằng dịch. Đồng thời, các chất chuyển hóa từ cồn cũng tạo thêm áp lực lên thận. Nếu duy trì lâu dài, chức năng thận sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ăn sáng thế nào để không “phá thận”?

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng thận không bị tổn thương ngay lập tức mà suy yếu dần theo thời gian. Chính những thói quen lặp lại mỗi ngày mới là nguyên nhân âm thầm “phá thận”. Vì vậy, nên bắt đầu bảo vệ, "phục hồi" thận bằng cách ăn sáng lành mạnh hơn mỗi ngày.

Nên ăn sáng sau khi thức dậy khoảng 30-60 phút, tránh ăn ngay lúc vừa ngủ dậy hay ăn sáng sau 9 giờ sáng. Khẩu phần vừa đủ no, khoảng 300-400 kcal, hạn chế mặn và đồ chế biến sẵn. Tốt nhất chỉ ăn no khoảng 70 - 90%. Chế độ ăn sáng cần đủ 3 thành phần quan trọng là protein dễ hấp thụ, chất xơ và lượng nhỏ tinh bột. Ưu tiên món nhẹ như trứng luộc, cháo, yến mạch thêm 1 phần trái cây.

Đặc biệt là cấp đủ nước cho thận hoạt động sau 1 đêm ngủ dài cơ thể mất nước. Ngoài việc bổ sung nước ngay trong bữa sáng, bạn nên rèn thói quen uống 200-300ml nước ấm nhẹ dưới 40 độ C sau khi thức dậy để hỗ trợ thận lọc tốt hơn. Tránh cà phê, đồ ngọt khi bụng còn đói.