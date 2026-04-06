Từ ngày mai, ngủ dậy không vội ăn sáng! Bác sĩ khuyên dùng ngay 3 thứ để "chống" đau tim, phòng đột quỵ

Nhiều người có thói quen vừa bước xuống giường đã tìm ngay đến ổ bánh mì, tô cháo hay ly sữa nóng để nạp năng lượng cho ngày mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y học chức năng, việc ăn sáng vội cũng như "ép" cơ thể tiêu hóa vội trong khi các cơ quan chưa kịp thức tỉnh.

Bác sĩ Lưu Bác Nhân, một chuyên gia nổi tiếng Trung Quốc về dinh dưỡng và y học chức năng cho biết bữa sáng tốt nhất trong 1 - 2 giờ sau khi thức dậy. Tuy nhiên, nếu ăn quá sát lúc thức giấc, rất dễ bỏ lỡ thời điểm vàng để bảo vệ mạch máu và hệ miễn dịch. Ông cũng tiết lộ quy trình 3 bước "vàng" trước bữa sáng giúp làm sạch dòng máu, chống viêm và ngăn chặn các biến cố tim mạch nguy hiểm của mình như sau:

Bước 1. Đánh thức mạch máu bằng một ly nước ấm

Sau một đêm dài ngủ sâu, cơ thể chúng ta mất đi một lượng nước đáng kể qua hơi thở và mồ hôi. Điều này khiến độ nhớt của máu tăng cao, máu trở nên đặc hơn, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa thu đông. Đây chính là lý do các ca đột quỵ và nhồi máu cơ tim thường xảy ra vào sáng sớm khi các cục máu đông dễ dàng hình thành trong lòng mạch hẹp.

Vì vậy, bác sĩ Lưu khuyên rằng ngay sau khi thức dậy, việc đầu tiên bạn nên làm là uống chậm rãi một ly nước ấm dưới 50 độ C, lượng khoảng 200 - 300 ml. Nước ấm giúp làm loãng máu nhanh chóng, thúc đẩy lưu thông tuần hoàn và kích hoạt hệ tiêu hóa. Ông nhấn mạnh rằng nhiệt độ nước nên tương đương với nhiệt độ cơ thể để tránh gây sốc nhiệt cho các mạch máu đang co lại sau đêm dài.

Bước 2. Bổ sung dầu cá/dầu ô liu để "dọn dẹp" túi mật và chống viêm

Không ít người có thói quen uống thực phẩm chức năng sau khi ăn, nhưng bác sĩ Lưu lại lựa chọn uống hai viên dầu cá ngay khi đang uống nước ấm trước bữa sáng. Đây là một mẹo nhỏ nhưng mang lại hiệu quả "lợi mật" cực kỳ lớn cho gan và túi mật.

Theo ông, trong khi ngủ, túi mật dần dần giãn nở để tích trữ dịch mật. Việc nạp một lượng chất béo lành mạnh từ dầu cá vào lúc này sẽ kích thích túi mật co bóp mạnh mẽ, giúp đẩy dịch mật cũ ra ngoài và kích thích gan sản sinh dịch tiêu hóa mới. Ngoài việc làm sạch hệ thống đường mật, omega-3 trong dầu cá còn là chất chống viêm tự nhiên mạnh mẽ, giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi các mảng xơ vữa.

Nếu bạn không quen dùng dầu cá, có thể thay thế bằng một thìa nhỏ dầu hoa trà hoặc dầu ô liu ép lạnh chất lượng cao. Những loại dầu này chứa nhiều chất béo không bão hòa, giúp cơ thể chống lại tình trạng viêm mãn tính - căn nguyên của nhiều loại ung thư và tim mạch, đột quỵ.

Bước 3. Trẻ hóa đường ruột với men vi sinh, thực phẩm chứa lợi khuẩn

Bác sĩ Lưu khẳng định: "Để chống lão hóa, trước hết đường ruột phải trẻ và khỏe dù bạn ở độ tuổi nào" . Bởi hệ vi sinh vật đường ruột không chỉ quyết định khả năng tiêu hóa mà còn đóng góp tới 70% vào sức mạnh của hệ miễn dịch.

Việc bổ sung men vi sinh vào thời điểm bụng rỗng trước bữa sáng giúp các lợi khuẩn dễ dàng đi qua môi trường axit dạ dày để xuống đường ruột và cư ngụ tại đó. Khi hệ vi sinh được cân bằng, cơ thể sẽ giảm bớt các phản ứng viêm hệ thống, giúp sửa chữa các dna bị tổn thương và tạo ra môi trường bất lợi cho các tế bào ác tính phát triển.

Ông nhắc nhở, sẽ càng tốt hơn nếu bạn kết hợp dầu cá và men vi sinh buổi sáng. Chúng tạo thành một "lá chắn" kép: vừa bảo vệ hệ tuần hoàn khỏi nguy cơ tắc nghẽn, vừa củng cố hàng rào bảo vệ đường ruột.

Nếu không dùng men vi sinh bổ sung, bạn có thể thay thế bằng một hũ/cốc sữa chua không đường hoặc một nắm quả mọng (việt quất, mâm xôi). Những thực phẩm này cung cấp lợi khuẩn tự nhiên và chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trẻ hóa đường ruột và ngăn ngừa viêm nhiễm hiệu quả.

Những sai lầm cần tránh khi ăn sáng để bảo vệ sức khỏe.

Sau khi đã thực hiện quy trình 3 bước dưỡng sinh trên, bạn có thể bắt đầu bữa sáng sau đó khoảng 10 - 30 phút. Tuy nhiên, hãy lưu ý tránh những sai lầm phổ biến sau để không làm tổn thương dạ dày và mạch máu:

- Chỉ ăn tinh bột trắng hoặc sữa gây tăng đường huyết đột biến và kích ứng axit dạ dày mạnh.

- Dùng thực phẩm chế biến sẵn chứa hàm lượng muối cao gây tích nước và tăng huyết áp kịch phát.

- Uống nước đá lạnh gây co thắt mạch máu đột ngột, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

- Thiếu chất xơ và protein làm cơ thể nhanh đói và thiếu hụt các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào.

- Ăn sáng sau 9 giờ sáng làm tăng cortisol gây stress và suy giảm hiệu quả tiêu hóa.

- Ăn quá nhanh, quá no gây áp lực lớn cho dạ dày và cản trở hấp thụ các chất chống oxy hóa.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, Eating Well, Top 1 Health