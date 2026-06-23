Từ ngày 1/7, quy định mới về sử dụng camera chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết rõ

Từ ngày 1/7 tới đây, quy chuẩn an ninh mạng đầu tiên dành riêng cho camera giám sát có kết nối Internet (camera IP) tại Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo Thông tư số 48/2026/TT-BCA của Bộ Công an, quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo quy định mới, tất cả các thiết bị camera giám sát kết nối Internet được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng tại Việt Nam bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về an ninh mạng theo quy chuẩn QCVN 11:2026/BCA.

Với quy chuẩn QCVN 11:2026/BCA mới, mỗi chiếc camera bán ra thị trường bắt buộc phải có một mật khẩu duy nhất và riêng biệt. Trong trường hợp không có mật khẩu riêng, hệ thống phải ép buộc người dùng đổi mật khẩu mới ngay trong lần thiết lập đầu tiên. Nhà sản xuất cũng phải trang bị cơ chế chống lại các phần mềm dò quét mật khẩu tự động của tin tặc.

Bên cạnh đó, các hãng camera bắt buộc phải tích hợp tính năng cho phép người dùng xóa sạch toàn bộ dữ liệu cá nhân, cấu hình riêng tư và các khóa mã hóa trực tiếp trên thiết bị. Sự thay đổi này giải quyết triệt để nỗi lo lộ lọt hình ảnh cũ khi người dùng có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng camera cho người khác.

Để tăng cường bảo vệ chủ quyền dữ liệu số, quy chuẩn mới yêu cầu camera IP phải hỗ trợ tính năng cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu tại các máy chủ đặt ở Việt Nam. Tùy chọn này giúp giảm thiểu rủi ro thông tin cá nhân và hình ảnh sinh hoạt của gia đình bị chuyển ra các máy chủ nước ngoài không rõ ràng.

Quy định mới cũng buộc các nhà sản xuất phải minh bạch tuyệt đối về khả năng thu thập dữ liệu của thiết bị. Người dùng sẽ được cung cấp tài liệu chi tiết về việc chiếc camera đang ghi nhận những gì, từ âm thanh, hình ảnh thông thường cho đến vị trí địa lý hay dữ liệu sinh trắc học. Quan trọng hơn, người dùng hoàn toàn nắm quyền chủ động trong việc đồng ý hoặc thu hồi quyền thu thập dữ liệu cá nhân này bất cứ lúc nào.

Các hãng kinh doanh và nhập khẩu camera từ nay phải công bố rõ ràng thời hạn bảo hành cũng như lộ trình cập nhật phần mềm. Khi có bản vá lỗi bảo mật mới, thiết bị phải có khả năng tự động gửi thông báo để người dùng cài đặt một cách an toàn nhất, ngăn chặn từ sớm nguy cơ bị tin tặc nhòm ngó.

Ngoài ra, quy chuẩn mang đến một cải tiến rất thực tế cho quá trình sử dụng hàng ngày: camera phải có khả năng tự động khôi phục và kết nối lại một cách ổn định sau khi bị mất điện hoặc đứt đường truyền. Người dùng sẽ không còn phải vất vả tìm cách cấu hình lại hệ thống mạng mỗi khi gia đình gặp sự cố về điện.

Việc áp dụng quy chuẩn QCVN 11:2026/BCA đối với mọi tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh camera IP tại Việt Nam mang lại sự an tâm tuyệt đối. Giờ đây, bạn có thể thoải mái sử dụng các thiết bị giám sát thông minh để bảo vệ gia đình mà không cần phải tự biến mình thành một chuyên gia an ninh mạng.