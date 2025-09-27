Từ nay, 3 trường hợp tài khoản ngân hàng không thể chuyển khoản, giao dịch

Theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN (Thông tư 18) của Ngân hàng Nhà nước, quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng...) có một số điều khoản có hiệu lực từ 1/1/2025, áp dụng với tài khoản thanh toán cá nhân. Cụ thể, từ ngày 1/1/2025, hàng loạt ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu khách hàng phải cập nhật đầy đủ thông tin giấy tờ và xác thực sinh trắc học để có thể tiếp tục giao dịch.

Theo đó, khách hàng/ chủ tài khoản sẽ bị tạm dừng/hạn chế giao dịch chuyển tiền/ thanh toán... trong các trường hợp sau:

Khách hàng không tiến hành cập nhật giấy tờ tùy thân đã hết hạn

Theo quy định mới, khách hàng phải cập nhật giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân (CMND), hộ chiếu hoặc Căn cước công dân (CCCD) cần phải còn hiệu lực. Thông tin giấy tờ tùy thân phải được cập nhật đầy đủ tại hệ thống ngân hàng.

Nếu chưa cập nhật giấy tờ tùy thân mới thay thế cho giấy tờ tùy thân hết hiệu lực (CMND, CCCD, Hộ chiếu, thị thực), khách hàng sẽ bị tạm dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền, thanh toán tại tất cả các kênh tại quầy, trực tuyến hay ATM.

Cần lưu ý, kể từ thời điểm ngày 1/1/2025, tất cả thẻ CMND sẽ hết hiệu lực theo quy định của Luật Căn cước 2023. Những người chưa đổi sang CCCD bắt buộc phải đi làm thủ tục chuyển đổi và cập nhật thông tin này với ngân hàng để không bị gián đoạn giao dịch, khóa thẻ.

Khách hàng chưa đăng ký sinh trắc học bị dừng tất cả giao dịch online

Thông tư 18 cũng quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, từ 01/01/2025, khách hàng sẽ không thể giao dịch online nếu chưa xác thực sinh trắc học. Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ 1/1/2025 sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng của khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực hoặc hết hạn.

Nhiều ngân hàng cũng thông báo từ chối giao dịch với những khách hàng chưa có dữ liệu sinh trắc học và thông tin dữ liệu tại ngân hàng không khớp đúng với dữ liệu của Bộ Công an…

Việc đăng ký sinh trắc học bao gồm các thông tin như vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt. Khách hàng có thể thực hiện thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch. Nếu chưa hoàn thành bước này, tài khoản sẽ bị tạm dừng mọi giao dịch từ ngày 1/1/2025. Đây là biện pháp để xác minh chính xác danh tính chủ tài khoản, ngăn ngừa các hành vi gian lận và giả mạo, bảo vệ tài sản của người dùng.

Quy trình 3 bước để xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng Quy trình xác thực sinh trắc học lần đầu theo Quyết định 2345 gồm ba bước: - Đầu tiên là chụp ảnh mặt trước, sau của căn cước công dân - Chạm căn cước công dân gắn chip vào đầu đọc chip trên điện thoại để truyền dữ liệu - Bước cuối cùng là quét khuôn mặt.

Khách hàng nước ngoài sở hữu các giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú hết hiệu lực

Trường hợp thứ ba, các giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú của khách hàng nước ngoài hết hiệu lực. Những khách hàng nước ngoài cư trú tại Việt Nam cũng phải cập nhật thông tin giấy tờ khi chúng hết hạn. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến việc bị khóa giao dịch ngân hàng.

Thực hiện Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN, các ngân hàng đồng loạt thông báo sẽ từ chối giao dịch với những tài khoản có thông tin không khớp với dữ liệu từ Bộ Công an. Đặc biệt, đối với người nước ngoài và người gốc Việt chưa xác định quốc tịch, quy trình xác thực yêu cầu gặp mặt trực tiếp tại ngân hàng.



