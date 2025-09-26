“Bắt tay” với quốc đảo chỉ 11.000 người, Việt Nam vừa hoàn tất một việc hiếm có ở tổ chức toàn cầu 80 năm

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa trao thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày 24/9. Ảnh: BNG

Đó là Tuvalu .

Theo Bộ Ngoại giao, chiều 24/9 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Với việc ký thông cáo chung này, Việt Nam đã trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả nước thành viên của Liên hợp quốc. Tổ chức này được thành lập từ năm 1945 và hiện có 193 thành viên.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Panapa đã tiến hành trao đổi về những định hướng thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. Hai bên khẳng định rằng, việc ký kết thông cáo chung là dấu mốc lịch sử, đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, hai bên cũng nhất trí tiếp tục trao đổi để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trong những lĩnh vực có tiềm năng, chẳng hạn như kinh tế biển, du lịch, giáo dục.

Ngoài ra, Việt Nam và Tuvalu nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ tại các tại diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên.

Trước khi tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Tuvalu đã có quan hệ ngoại giao với 123 quốc gia, trong đó có 6 nước ASEAN (bao gồm Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Campuchia và Indonesia).﻿

Ngoài Liên hợp quốc, Tuvalu còn là thành viên của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Khối thịnh vượng chung Anh và một số tổ chức thuộc khu vực Thái Bình Dương như Ban Thư ký Cộng đồng Thái Bình Dương và Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương.

Tuvalu có quy mô kinh tế ra sao?

Tuvalu có hơn 100 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ở nam Thái Bình Dương, là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Sean Gallagher

Tuvalu hiện là một trong những quốc gia nhỏ và "biệt lập" nhất trên thế giới, với tổng diện tích đất liền là 26 km2. Dân số của Tuvalu khoảng 11.000 người, với hầu hết người dân sống ở đảo chính. Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP danh nghĩa của Tuvalu năm 2023 chỉ đạt khoảng 62,3 triệu USD, xếp hạng thấp nhất toàn cầu. Dự báo, trong năm 2025, con số này có thể tăng nhẹ lên khoảng 80 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng thực tế khoảng 3% nhờ các dự án hạ tầng được tài trợ quốc tế.

Trên thực tế, Tuvalu là nền kinh tế nhỏ và dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Phần lớn các hòn đảo của Tuvalu chỉ nằm ở độ cao hơn 3 m so với mực nước biển. Vì có cấu trúc địa hình phức tạp nên Tuvalu dễ bị ảnh hưởng trước tình trạng lũ lụt ven biển, mưa bão và xâm nhập mặn. Theo dữ liệu của NASA, nếu xu hướng này tiếp tục, phần lớn lãnh thổ của Tuvalu, bao gồm sân bay, nhà cửa và các nguồn dự trữ nước ngọt, có thể bị ngập sâu dưới nước vào năm 2050.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc phân loại Tuvalu là quốc nghèo tài nguyên và đặc biệt dễ tổn thương với các tác động từ biến đổi khí hậu. Cuộc sống trên các đảo rất khắc nghiệt vì không có sông, suối. Hơn nữa, đất xốp, ngập mặn nên nông nghiệp không phát triển. Thay vào đó, người dân trồng dừa, chuối và khoai môn.

Thực tế, bên cạnh sản xuất tem và thu phí từ tàu bè đánh cá nước ngoài, nguồn thu nhập chính của Tuvalu đến từ nguồn viện trợ nước ngoài.

Những hoạt động kinh tế của quốc đảo này chủ yếu dựa vào đánh bắt cá và trồng cây lương thực.





Dân số của Tuvalu chỉ khoảng 11.000 người. Ảnh: Gc2018

Ngày 15/4/2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với quốc đảo Tuvalu. Đó là nước này chính thức đưa vào vận hành những cây ATM đầu tiên. Đây là sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về công nghệ tài chính mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho hơn 11.000 người dân địa phương. Bởi trước đó toàn bộ hoạt động giao dịch tại Tuvalu (người dân hay du khách) đều được thực hiện bằng tiền mặt. Do đó, việc lắp đặt máy rút tiền tự động đầu tiên được xem là một bước ngoặt lớn.

Theo số liệu vào năm 2023, Tuvalu chỉ đón khoảng 3.000 khách du lịch mỗi năm. Quốc gia này chỉ có một sân bay duy nhất tại Funafuti với vài chuyến bay mỗi tuần từ Fiji. Trên thực tế, khi không có máy bay, đường băng thường được người dân địa phương sử dụng làm sân chơi cho các hoạt động như bóng đá và bóng bầu dục. Việc di chuyển giữa các đảo của Tuvalu hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống phà vì không có chuyến bay nội địa nào hoạt động.

